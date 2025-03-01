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歐盟外長批川普拒烏入北約 美俄商議停戰「如同跟賓拉登談」

編譯中心／綜合28日電
烏克蘭軍人2024年8月11日在靠近俄羅斯邊境的蘇梅州境內乘坐一輛軍用載具。資料照片。(路透)
烏克蘭軍人2024年8月11日在靠近俄羅斯邊境的蘇梅州境內乘坐一輛軍用載具。資料照片。(路透)

歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）正在美國華府訪問，她27日表示，北約烏克蘭提供最好的安全保障，並指控美國總統川普對俄羅斯的說法信以為真，關閉了烏克蘭加盟的大門；她還警告，除非川普將歐洲國家納入，否則他們將無法協助達成俄烏衝突的最終停火協議。

曾在前線國家愛沙尼亞擔任總理的卡拉斯表示，北約國家從來沒有攻擊過俄羅斯，反倒是俄方「害怕民主」。

川普2月稍早打電話直接聯繫上俄羅斯總統普亭，也打破了普亭的孤立局面，26日首度召開內閣會議時表示，烏克蘭可以「忘記」加入北約一事，隔天會晤來訪的英國首相施凱爾時又說，他不會同意烏克蘭加入北約，認為這是戰爭爆發的導火線。

面對記者問及川普的言論，卡拉斯表示，「這些指控完全不正確，這是俄羅斯的敘事，我們不應該相信。我的問題是，除了俄羅斯已經做的事情，攻擊烏克蘭、兼併領土與占領領土以外，我們為什麼要給他們想要的東西，現在又在此之上提供更多」。

卡拉斯說，「想想，在美國，你會在911事件後和賓拉登坐下來說，『好吧，你還想要什麼？』。我是說，這難以想像」。

卡拉斯也指出，對於任何有關烏克蘭的協議，「歐洲國家需要能參與進來」。她說，「我們需要加入這些討論，我認為若非如此，我們無法提供任何東西」。

另外，烏克蘭武裝部隊總參謀部發言人利赫科維28日告訴烏克蘭國際文傳電訊社，俄羅斯軍隊25日曾試圖越過蘇梅州諾文凱村附近的俄烏邊境，但是遭到擊退。

蘇梅州位於烏克蘭東北，毗鄰俄羅斯的庫斯克州。烏軍2024年夏季發動跨境入侵庫斯克，以將俄軍從烏東頓巴斯地區引開，並破壞俄軍從北方發動攻勢的計次畫。諾文凱就位於邊境另一側，距離州首府蘇梅市以北約40公里。

反假消息中心主任柯瓦倫科說，俄方幾天來一直在諾文凱附近進行步兵襲擊，導致邊境上的局部小規模衝突，同時否認這次襲擊將標誌著新攻勢的開始，因為俄羅斯「既沒有實力，也沒有手段實現這一點」。

另據英國天空新聞報導，俄羅斯聯邦安全局表示，他們拘留了涉及企圖暗殺俄國東正教主教謝夫庫諾夫的一名俄國男子和烏克蘭男子，並沒收一個簡易爆炸裝置。但烏克蘭軍方情資單位否認參與暗殺行動。

烏克蘭 俄羅斯 北約

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