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澤倫斯基籲今年迎長期和平 41%烏克蘭人罹患心理疾病

編譯中心／綜合24日電
德國民眾22日在柏林集會聲援烏克蘭。（歐新社）
德國民眾22日在柏林集會聲援烏克蘭。（歐新社）

烏克蘭總統澤倫斯基24日在俄烏戰爭三周年演說中呼籲，今年內達成烏克蘭長期永續和平，並提議烏俄雙方交換所有戰俘，做為結束衝突的「開端」。而俄烏戰開打三年，41%烏克蘭人罹患心理疾病。

24日是俄羅斯入侵烏克蘭三周年。澤倫斯基在演說中表示：「今年應該是迎來真正長期和平的一年。（俄羅斯總統）普亭不會給我們和平，或是用和平與我們交換其他東西。我們必須透過實力、智慧及團結來獲得和平。」

在基輔的峰會上，澤倫斯基指出：「俄羅斯必須釋放烏克蘭人。烏克蘭已準備進行全面換俘，這將是個公平的開始。」烏克蘭沒有公布被俄羅斯扣押的戰俘人數，但據認為總數超過8000人。

澤倫斯基還警告不要與俄羅斯匆忙談判達成交易，他說，只有向烏克蘭提供堅定的「安全保證」，持久和平才會奏效。不過，俄羅斯已表明不會接受在烏克蘭派駐北約軍隊。

美國總統川普近來撇開烏克蘭和歐洲，單方面和俄國談判俄烏停戰，讓歐盟決定「走自己的路」，強化烏克蘭經濟和軍力以增加談判籌碼。

歐盟執委會主席范德賴恩24日與21名執委及西班牙、瑞典、芬蘭、加拿大等國領袖一起訪問烏克蘭，展現強力支持。她在雙邊會談前致詞宣布，今年3月將再撥款35億歐元（約36.6億美元）給烏克蘭。歐媒也盛傳，3月歐盟臨時高峰會將討論對烏新軍援近200億歐元（約209億美元）。

此外，世界衛生組織（WHO）24日發布烏克蘭民眾受俄羅斯侵略戰爭衝擊的健康狀態，調查顯示三年來68%健康較戰前變差，41%烏克蘭人正受到心理疾病之苦，39%出現神經系統疾病。

世衛調查指出，2022年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，健康照護機構共遭到2254次攻擊。今年以來世衛仍幾乎每天都收到烏境內健康系統受損的報告，元旦迄今42場攻擊造成3人死亡、12人受傷，包括敖德薩（Odesa）最大的兒童醫院。

世衛在去年10月進行的這份調查特別提到，三年來的全面戰爭加上11年前俄軍即侵占克里米亞（Crimea）的事件，對烏克蘭人民的心理健康造成嚴重衝擊，相關疾病數據如前述。

此外，烏克蘭人的死因有高達84%來自非傳染病所造成，可歸咎於戰時看病困難、藥物成本高漲。

世衛報告指出，戰爭加劇烏克蘭人的就醫需求，尤其是創傷照護和復健。烏克蘭健康部估計截至去年中，共有10萬個截肢案例源自這場戰爭。

自從遭到全面入侵以來，1/4烏克蘭人因戰爭影響而被迫降低就醫次數，35%在戰時財務困窘下延遲治療。

烏克蘭 俄羅斯 世衛

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