協防烏克蘭 英法擬組3萬人部隊 前提「需要美國支持」

白宮證實英國首相施凱爾（左）和法國總統馬克宏（右）下周將分別到訪美國，遊說川普支持「保證部隊」。（路透）

有消息指出，法國提議在未來烏克蘭 停火線的後方而非停火線上，駐紮「保證部隊」，以防俄烏達成和平協議後，俄羅斯 再次對烏克蘭發動攻擊，但遭到德國、義大利、波蘭和西班牙拒絕。如今英國和法國似乎正在領頭創建這支部隊，細節也隨之曝光。

衛報報導，西方官員指出，該計畫涉及不到3萬名士兵，且可能集中在空中和海上防禦，地面部隊人數將保持在最低限度，且不會部署在烏克蘭東部前線附近。

這支部隊的目標之一是確保烏克蘭領空安全開放商業航班飛行，並維護黑海海上貿易的安全，這對烏克蘭的食品和穀物出口至關重要。

金融時報稱，地面部隊會負責保護關鍵設施如港口和核電站。官員稱計畫細節有待敲定，最後可能在烏國或是其西部邊境地區大規模部署地面部隊。

有官員表示他們的計畫將側重空中力量，並可能以波蘭和羅馬尼亞為基地，但此計畫的前提是美國的支持。金融時報指這支部隊可能由英法遠征軍聯合部隊（CJEF）領導。

在近3年的戰役中，烏克蘭的電力和其他公共設施屢次遭到俄羅斯轟炸，維護這些設施的完整性對於衝突結束後烏克蘭的復原也很重要。

目前尚不清楚烏克蘭是否會支持這支人數相對較少的部隊，烏克蘭總統澤倫斯基呼籲建立一支涉及美軍且人數介於10萬至15萬人的兵力。但美國防長赫塞斯上周表示，不會派軍到烏克蘭。

報導指出，歐洲這項計畫的其一先決條件是美國承諾提供保障，一名官員表示，很可能是偏向空中兵力，且或以波蘭和羅馬尼亞為基地。

另外，法國繼17日召開歐洲緊急峰會共商烏克蘭局勢和歐洲安全後，19日再聯同19國領袖召開第二次峰會，大部分為歐洲國家。法總統馬克宏 稱，法國及其盟友認為任何俄烏終戰協議，都應考慮到烏克蘭權利和歐洲安全。

英國首相施凱爾下周將赴美與國總統川普會面，親自遊說他同意提供支持，確保歐洲的保證部隊未來不會受到俄羅斯的挑戰或威脅；法國總統馬克宏也將同行訪美。

然而，俄羅斯外交部長拉夫羅夫18日結束美俄會談後表示，在任何和平協議下，俄羅斯都不會同意讓北約成員國在烏克蘭部署維和部隊。