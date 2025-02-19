克宮1理由表態 「烏克蘭有權入歐盟 進北約則免談」

烏克蘭群眾18日在基輔市中心的遊行中舉著一塊寫著「我們緬懷天下英雄」的牌子，向2014年反政府抗議活動中遇害的活動人士致敬，抗議活動最終導致親俄的總統亞努科維奇下台，造成全國政治分裂。（歐新社）

克里姆林宮18日表示，決定是否加入歐盟 是烏克蘭 的主權，莫斯科不打算對基輔如何處理這個問題指手畫腳。

路透報導，當被問到烏克蘭將來有一天能否可以加入歐盟時，克里姆林宮發言人 培斯科夫表示：「這是任何國家的主權」。「我們談論的是一體化和經濟一體化的過程，在這件事情上，當然沒有人可以對任何國家指手畫腳，我們也不會這麼做。」

不過培斯科夫補充說，若烏克蘭打算加入軍事聯盟(暗指北約)，俄羅斯的立場將有所不同。「當然，在與國防或軍事聯盟有關的安全議題上，會有完全不同的立場。」

培斯科夫也透露，總統普亭已準備好「必要時」與烏克蘭領導人澤倫斯基進行會談，但也再次對他的身分合法性表達質疑。

另外，美俄官員就烏克蘭和平進程會晤前夕，歐洲領袖17日在巴黎召開緊急峰會。義大利政府消息人士透露，總理梅洛尼 在峰會中表態，反對歐洲各國派遣維和部隊至烏克蘭。梅洛尼在巴黎峰會中表示，若想維護烏克蘭的和平，派兵是「最複雜、也最無效」的方法。

梅洛尼也在峰會中強調，美國必須參與任何有關烏克蘭與歐洲安全的討論，且這次峰會不應淪為一場「反（美國總統）川普」的聚會。

另據英國每日電訊報報導，川普政府要求烏克蘭答應授權給美國管控該國的稀土、能源乃至港口等，使烏克蘭儼如淪為「美國的經濟殖民地」，這令基輔政府感到「驚愕和恐慌」。

一份標示2月7日、印有「特權與機密」標記的合約草稿，於一星期前由美國送到烏克蘭總統澤連斯基的辦公室，該文件涵蓋「跟烏克蘭資源相關的經濟價值」，包括「礦物、石油及天然氣、港口及（所商定的）其他基建」，讓美國不僅對可出口礦產有購買優先權，還近乎控制烏克蘭的大部分商品和資源經濟。

合約表示為了確保「衝突的敵對各方不會受惠於烏克蘭重建」，美、烏應合組投資基金，並讓其對日後所有相關牌照和項目擁有「制定辦法、挑選標準、條款和條件的專屬權利」。

消息人士還表示，美國將抽取從烏克蘭開採資源所得的50%經常收入，以及從發予第三方有關資源開發的50%牌照費收入。報導指，該文件似由私人律師所撰，而非出自美國國務院或商務部。