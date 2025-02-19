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烏戰進入談判階段 分析：俄財政赤字擴大 讓步還太早

記者陳熙文／華盛頓報導
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歐洲緊急峰會後，川普烏克蘭問題特使凱洛格(左二)18日抵布魯塞爾，與歐盟理事會主席柯斯塔(右)會談局勢。(美聯社)
歐洲緊急峰會後，川普烏克蘭問題特使凱洛格(左二)18日抵布魯塞爾，與歐盟理事會主席柯斯塔(右)會談局勢。(美聯社)

川普總統出手，俄烏戰爭預料進入談判階段，不過有專家認為，現在對俄羅斯做出讓步，時機點過早了。

華府智庫「大西洋理事會」(Atlantic Council)18日邀請專家學者，以「俄國還能侵犯烏克蘭多久？」為題做討論。

俄羅斯前能源部副部長米洛夫(Vladimir Milov)指出，俄國的資源正快速且明顯地減少；在國際的制裁之下，俄國的財政赤字不斷擴大，出口收入也陷入停滯。

米洛夫表示，由於資本不停外流，俄國不但在人力市場中出現勞動力缺口，在烏克蘭戰場上也出現人力不足的情況。

米洛夫表示，如果美國現階段取消對俄國的制裁，同時讓烏克蘭對俄國做出讓步，他認為這都是不成熟的(premature)，因為俄國無論在財政、人力，還是軍事生產上，正面臨資源匱乏的臨界點。

米洛夫認為，在接下來幾個月再來談讓步，對於烏克蘭和西方社會來說都更具優勢；米洛夫也認為，俄國已經不再具備對烏克蘭展開大型進攻的能力。

大西洋理事會歐亞中心資深主任、美國駐烏克蘭前大使赫布斯特(John Herbst)則盤點俄軍在烏克蘭戰場上的傷亡。

赫布斯特指出，根據烏克蘭所統計的傷亡人數，烏軍約有逾15萬人；赫布斯特表示，俄軍與烏軍的傷亡比例約為4：1。

赫布斯特表示，英國情報單位統計，俄軍6至8個月前的傷亡人數約為75萬人，但現在這個數字更高。

赫布斯特評論川普是一名異常的(idiosyncratic)談判者；赫布斯特表示，川普現在與俄國總統普亭談判的方法，與當年川普第一任內與北韓談判的方法雷同，都是在嚇唬和奉承之間轉換，而且偏向奉承。

不過，赫布斯特認為，普亭的意圖是在政治上控制烏克蘭，川普透過奉承克里姆林宮的做法，未必能達到長久和平的目標。

烏克蘭 俄國 川普

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