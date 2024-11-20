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俄稱降低核武使用門檻 美不意外、無意跟進

記者顏伶如／綜合報導
美歐國家認為俄國修正降低使用核武門檻一說，認為並無新意，俄羅斯核武立場並未改變。圖為俄國總統普亭與克宫發言人培斯科夫(後)。(美聯社)
美歐國家認為俄國修正降低使用核武門檻一說，認為並無新意，俄羅斯核武立場並未改變。圖為俄國總統普亭與克宫發言人培斯科夫(後)。(美聯社)

俄羅斯19日宣稱修改核武使用準則，降低發動核武攻擊門檻，美國表示，對於俄羅斯的動作並不意外，美國並不打算也跟進修改核武準則。

白宮國家安全會議(National Security Council)19日發表聲明表示：「就如本月稍早所言，我們對於俄羅斯宣布更新核武準則並不意外；俄羅斯過去幾周便透露將要修改核武準則。」

遭受大規模傳統式攻擊之際是否以核武回擊，俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)19日簽署法令，為出動核武回擊調降門檻。根據修後準則，無核武國家在擁核國家協助下對俄羅斯做出任何攻擊都將視同聯合攻擊，軍事同盟單一成員對俄羅斯有任何攻擊，將視為整個聯盟對俄羅斯的攻擊。

莫斯科表示，烏克蘭已對俄羅斯境內發射六枚美國製造長程飛彈「陸軍戰術飛彈系統」(ATACMS)。路透報導，烏克蘭及美國官員均證實這波美製長程飛彈攻擊。

國家安全會議聲明說，俄羅斯核武立場並未改變，因此美國沒有理由改變美方的核武立場或核武準則。

數月以來，俄羅斯一直警告西方國家，如果允許烏克蘭使用美國、英國或法國製造飛彈攻打俄羅斯內部，莫斯科就會認為北約(NATO)會員直接參與俄烏戰爭。

英國首相施凱爾(Keir Starmer)19日在20國集團(G20)峰會上說，俄羅斯對於核武發表「不負責任的言詞」，不會影響英國對烏克蘭的支持。

他說，俄羅斯的言詞「不會嚇阻我們對烏克蘭的支持。」

施凱爾表示，英國將確保烏克蘭獲得需要資源，不管多久。

他指出，俄烏戰爭開打以來已經有「1000天的犧牲」，英國將確保烏克蘭持續獲得戰爭所需。他對俄羅斯喊話停止戰爭，退出烏克蘭。

英國已為烏克蘭提供「暴風影」(Storm Shadow)長程飛彈，但未透露飛彈使用細節。英國為烏克蘭提供750萬英鎊軍援用來發動新一波攻擊、添購偵察無人機。

俄羅斯 烏克蘭 施凱爾

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