G20成員國估北韓可能派10萬兵援俄 顯示普亭1計謀

烏克蘭「戰略傳播與資訊安全中心」日前發布影片，顯示北韓軍人在俄羅斯領取裝備。(視頻截圖)

美國情報單位指出，目前約有1萬名北韓 士兵協助俄羅斯 與烏克蘭 作戰，知情人士透露，北韓可能派出10萬大軍協助俄羅斯對烏克蘭的戰爭，但並非一次全數投入戰場，而是以分批次輪替方式補充前線兵力，這顯示俄羅斯總統普亭計畫長期與烏克蘭作戰。

綜合外電報導，20國集團（G20）峰會正在巴西里約熱內盧舉行，美媒引述部分G20國家評估，若北韓與俄羅斯關係持續深化，平壤可能部署多達10萬士兵協助莫斯科攻打烏克蘭。

消息人士說，軍事部署並不會馬上發生，若成真，比起一次投入10萬大軍，北韓比較可能分批次派兵，讓前線部隊輪替。

一名親近俄羅斯國防部的人士指出，北韓方面有機制來補充兵力損失是合理的，否則這些北韓士兵很快就會在戰鬥中消失。該名人士也透露，傳聞北韓將調派10萬大軍的消息也顯示俄羅斯總統普亭計畫長期作戰。

烏克蘭駐南韓大使波諾馬倫科（Dmytro Ponomarenko）11月初也表示，基輔預期多達1.5萬名北韓士兵被調派至俄羅斯西部的庫斯克州（Kursk），甚至可能被調至烏克蘭東部俄佔區，並且每幾個月就輪替一次。

紐約時報先前也引述資深烏克蘭官員指出，烏國情報評估，北韓最多可能派出10萬士兵協助俄羅斯。

北韓最高領導人金正恩決定派兵助俄抗烏，引發烏克蘭盟友警覺，他們警告此舉除了讓俄烏戰事惡化，普亭與金正恩深化合作也可能影響印太地區的安全平衡。

北韓官媒中央通信社報導，金正恩認為美國和西方國家正在利用烏克蘭衝突「擴大他們的全球軍事干預範圍」。

首爾和華盛頓多名專家指出，北韓派遣士兵協助俄軍對抗烏克蘭，目的是希望莫斯科能提供先進科技和戰鬥經驗給北韓，以作為回報。

平壤否認這項部署。金正恩說，美國「持續向烏克蘭提供軍援，引發了可能帶來第三次世界大戰的擔憂」。他矢言國家將「無限」強化自身核武防禦能力。

南韓智庫「韓國統一研究院」(Korea Institute for National Unification)資深分析家洪敏(Hong Min，音譯)表示，金正恩「很可能正在考慮派出更多軍隊，以支援俄羅斯在烏克蘭的戰事」。