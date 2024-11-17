我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐時：APEC拜習會 似乎都在講給不在場的川普聽

美貌智商雙在線 21歲美女舞者兼企業家摘后冠 成丹麥第一位環球小姐

近3個月最大攻勢 俄國射逾200飛彈、無人機 大舉空襲烏克蘭電網

編譯高詣軒／即時報導
烏克蘭基輔上空17日可見飛彈飛行軌跡和爆炸後的煙霧。（路透）
烏克蘭基輔上空17日可見飛彈飛行軌跡和爆炸後的煙霧。（路透）

美聯社報導，烏克蘭總統澤倫斯基17日說，俄羅斯已發射120發飛彈和90架無人機，大舉攻擊烏國各地，目標是烏克蘭能源基礎建設。基輔市軍政機關負責人波普科說，這次的無人機、飛彈混合攻擊是近3個月來規模最大的一次。

澤倫斯基在Telegram聲明，俄國使用伊朗製「見證者」等多種無人機、巡弋飛彈、彈道飛彈和空射彈道飛彈，烏軍則擊落140個空中目標，「敵方目標是烏國各地的能源基礎建設。遺憾的是，打擊和殘骸墜落造成物件損害。在（烏南的）尼古拉耶夫，2人喪命並另有6人受傷，包括2名孩童」。路透報導說， 烏國全境已至少7死。

當地報導指出，烏克蘭多地17日都傳出爆炸聲，包括在首都基輔、關鍵南部港口敖德薩以及烏國西部和中部地區。烏克蘭民營能源公司DTEK聲明，該公司營運的一座火力發電廠「嚴重受損」。

法新社報導另引述DTEK指出，該公司17日宣布在基輔地區和烏東2個地區進行緊急停電。稍早，烏克蘭能源部長加盧申科也在Telegram說，該國能源系統正遭受大型攻擊，俄軍正攻擊烏克蘭各地發電和傳輸設施。

俄國2022年2月全面侵烏以來，俄方空襲已重擊烏克蘭發電能力，屢次造成緊急停電和全國輪流停電。烏克蘭官員不時敦促西方盟國強化烏方防空，來抗衡襲擊並讓維修工作得以進行。有人擔心，莫斯科打算在寒冬前摧毀烏克蘭發電能力。

烏克蘭鄰國波蘭軍方作戰作戰司令部在社群媒體X發文說，鑒於俄國對烏克蘭的「大型」攻擊，已在波蘭領空內動員波蘭和盟友的戰鬥機等飛機，這些舉措意在提供波蘭邊境地區安全保障。

烏克蘭 俄國 澤倫斯基

上一則

日本山口縣傳意外…海域拖船、遊艇碰撞 4人落海釀3死

延伸閱讀

澤倫斯基：盡力透過外交手段 明年結束戰爭

澤倫斯基：盡力透過外交手段 明年結束戰爭
澤倫斯基：川普就任總統後 俄烏戰將提早結束

澤倫斯基：川普就任總統後 俄烏戰將提早結束
潘朵拉之盒被打開 澤倫斯基斥德總理蕭茲與普亭通話

潘朵拉之盒被打開 澤倫斯基斥德總理蕭茲與普亭通話
川普就任總統 澤倫斯基「確定」俄烏戰爭將提早結束

川普就任總統 澤倫斯基「確定」俄烏戰爭將提早結束

熱門新聞

29歲華裔投行女子葉光楣(Guangmei Ye，音譯)遭到男友殺害。(截取自領英)

36歲華男殺害29歲投行華裔女友 遭控一級謀殺

2024-11-14 15:41
美國前總統川普長子小唐納5日在密西根州一場川普的造勢活動發表談話。（美聯社）

終止援烏玩真的？川普長子發文諷澤倫斯基：失去津貼倒數38天

2024-11-11 07:20
烏克蘭總統澤倫斯基（左）和美國候任總統川普（右）9月27日在紐約市川普大廈會面時握手。（歐新社資料照）

烏克蘭擬勝利計畫給川普看 提「中國之外任何人」方案

2024-11-12 10:20
川普曾放話上任後要將哈利王子驅逐出境，傳哈利正在緊鑼密鼓找備案。(路透)

川普曾放話要驅逐出境 哈利王子買葡萄牙豪宅「備戰出逃」

2024-11-13 20:36
一輛特斯拉在多倫多市中心衝撞起火，造成四人死亡。(截取自CityNews YouTube頻道)

特斯拉多倫多車禍起火4人喪命 1人被路人救出

2024-11-15 15:17
烏克蘭總統澤倫斯基。美聯社

澤倫斯基：盡力透過外交手段 明年結束戰爭

2024-11-16 10:00

超人氣

更多 >
APEC合照 拜登「被公然羞辱」退居角落 習近平站C位

APEC合照 拜登「被公然羞辱」退居角落 習近平站C位
華州17歲少女拒絕包辦婚姻 父母策畫「榮譽殺人」取她命

華州17歲少女拒絕包辦婚姻 父母策畫「榮譽殺人」取她命
失散近百年 87歲美籍婦找到中國親人後代 相約明年見

失散近百年 87歲美籍婦找到中國親人後代 相約明年見
美防長人選陷爭議又被爆涉性侵 傳川普陣營錯愕

美防長人選陷爭議又被爆涉性侵 傳川普陣營錯愕
美超微會被下市嗎？這一天大限在即

美超微會被下市嗎？這一天大限在即