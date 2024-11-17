近3個月最大攻勢 俄國射逾200飛彈、無人機 大舉空襲烏克蘭電網

烏克蘭基輔上空17日可見飛彈飛行軌跡和爆炸後的煙霧。（路透）

美聯社報導，烏克蘭 總統澤倫斯基 17日說，俄羅斯已發射120發飛彈和90架無人機，大舉攻擊烏國各地，目標是烏克蘭能源基礎建設。基輔市軍政機關負責人波普科說，這次的無人機、飛彈混合攻擊是近3個月來規模最大的一次。

澤倫斯基在Telegram聲明，俄國 使用伊朗製「見證者」等多種無人機、巡弋飛彈、彈道飛彈和空射彈道飛彈，烏軍則擊落140個空中目標，「敵方目標是烏國各地的能源基礎建設。遺憾的是，打擊和殘骸墜落造成物件損害。在（烏南的）尼古拉耶夫，2人喪命並另有6人受傷，包括2名孩童」。路透報導說， 烏國全境已至少7死。

當地報導指出，烏克蘭多地17日都傳出爆炸聲，包括在首都基輔、關鍵南部港口敖德薩以及烏國西部和中部地區。烏克蘭民營能源公司DTEK聲明，該公司營運的一座火力發電廠「嚴重受損」。

法新社報導另引述DTEK指出，該公司17日宣布在基輔地區和烏東2個地區進行緊急停電。稍早，烏克蘭能源部長加盧申科也在Telegram說，該國能源系統正遭受大型攻擊，俄軍正攻擊烏克蘭各地發電和傳輸設施。

俄國2022年2月全面侵烏以來，俄方空襲已重擊烏克蘭發電能力，屢次造成緊急停電和全國輪流停電。烏克蘭官員不時敦促西方盟國強化烏方防空，來抗衡襲擊並讓維修工作得以進行。有人擔心，莫斯科打算在寒冬前摧毀烏克蘭發電能力。

烏克蘭鄰國波蘭軍方作戰作戰司令部在社群媒體X發文說，鑒於俄國對烏克蘭的「大型」攻擊，已在波蘭領空內動員波蘭和盟友的戰鬥機等飛機，這些舉措意在提供波蘭邊境地區安全保障。