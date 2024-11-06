DHL包裹起火 易燃裝置藏情趣用品 疑俄演練攻擊美、加

北韓外交部長崔善姬於近日訪俄。（朝中社）

今年7月底，一件預定空運至英國的DHL包裹，內藏的易燃裝置在德國起火，疑是俄羅斯 搞破壞的陰謀之一，將易燃裝置藏在情趣用品內，這也可能是針對美國和加拿大發動類似攻擊的演練。

英國「衛報」報導，據信隱藏於按摩枕與情趣用品空運貨物內的易燃裝置，在德國萊比錫地面起火燃燒，易燃裝置引發的火勢恐使一架飛機墜毀；這起意外類似DHL位於英國伯明罕的倉儲7月22日發生的包裹起火燃燒事件。

消息人士指出，在萊比錫起火的可疑包裹目的地也是英國，而為何最初由立陶宛寄出的這兩個藏有易燃裝置的包裹，皆選擇運抵英國，仍有待釐清。

一則未經證實的德國報導說，兩個包裹是寄給英國真實地址的假收件人，另外兩個在波蘭被查獲的藏有易燃裝置的包裹也是如此，其中之一據波蘭媒體報導在首都華沙的倉儲內起火，另一件所幸被攔截。

華爾街日報報導，德國警方測試類似的含鎂易燃物，發現若在飛機上起火，大部分飛機上的消防設備很難撲滅，飛機必須迫降。若飛機距離陸地很遠或在海上，難以迫降，可能導致空難。

波蘭當局表示，這起陰謀的另個目的，是測試類似包裹寄送至美國和加拿大的轉運管道，以檢視是否能夠在其他地方複製相仿的危險和破壞性攻擊。

英國警方與官員及德國、波蘭和立陶宛等歐洲國家的維安單位，皆高度懷疑上述襲擊是俄羅斯在幕後策畫，目的是造成西方世界「混亂」，藉此報復軍援烏克蘭 。

俄羅斯矢口否認涉及遭指控的陰謀。克里姆林宮發言人佩斯科夫告訴「華爾街日報」，這些都是媒體抹黑的一貫作法，毫無事實根據。

另外，烏克蘭官員4日首次稱，烏克蘭軍隊當天攻擊部署於俄羅斯西南部俄烏戰爭前線的北韓 士兵，但沒提供詳情和透露有否傷亡。媒體報導，社交平台X一個親烏帳號引述一名被俘俄兵稱，北韓部隊與烏軍交火期間，錯誤槍擊俄軍。

烏克蘭國家安全與國防事務委員會的打擊假消息部門主管科瓦連科在社交平台Telegram表示，烏軍開火攻擊首批援俄助戰的北韓軍隊：「北韓首支軍事隊伍剛在庫斯克（Kursk）遭受攻擊。」

烏軍今年8月攻入庫斯克州，把戰線推入俄羅斯西南部，社交平台X一個有2.6萬人追隨的親烏帳號發布一名被俘俄羅斯士兵的短片，該兵表示，俄國防部安排其部隊和10名北韓士兵到一處森林挖掘戰壕，朝兵與烏軍交火期間，朝兵曾向錯誤方向開火，危及他所屬的俄軍部隊。「攻擊過程中，北韓人向我們開火，我們嘗試向他們解釋瞄準哪裡，但他們似乎還是槍擊了我軍兩人。」金融時報報導，烏克蘭情報官員表示，俄、朝士兵溝通的問題，是兩軍合作必須克服的重要障礙。