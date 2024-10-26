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俄羅斯、北韓並肩作戰 分析：侵蝕中對朝影響力、北京不安

記者胡玉立／綜合報導
俄總統普亭(右)說，俄羅斯要不要派北韓士兵上戰場，其他國家無權評論。圖為北韓領導人金正恩2023年訪問海參崴，與普亭見面。(美聯社)
俄總統普亭(右)說，俄羅斯要不要派北韓士兵上戰場，其他國家無權評論。圖為北韓領導人金正恩2023年訪問海參崴，與普亭見面。(美聯社)

烏克蘭25日指出，北韓軍隊最快周末開始與俄羅斯軍隊並肩作戰。全國廣播公司(NBC)報導，這項俄烏戰爭驚人轉折，不僅震驚俄羅斯的敵人，也可能讓中國感到不安；因為，中國一直是北韓主要盟友，隨著莫斯科與平壤領袖金正恩關係日益密切，北京對平壤的影響力勢將受到侵蝕和削弱。

華府本周證實北韓正向俄羅斯派兵，可能對烏作戰。這項消息引起美國及其盟國嚴重擔憂，認為它顯示俄烏衝突激烈升級，可能加深北韓鄰國安全風險；它也可能不受中國歡迎，甚至視為莫斯科最令人震驚的蠶食新跡象。

紐約顧問公司歐亞集團(Eurasia Group)創始人兼總裁布雷默(Ian Bremmer)24日表示，「我認為中國對此感到非常不安」，「北韓如果真的派兵為俄羅斯作戰，俄羅斯顯然也會願意以同等程度協助保衛北韓。從很多方面來說，俄羅斯確實取代了中國，成為北韓最重要的保護者。」

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)表示，駐紮在俄羅斯的北韓軍隊可能從27日開始加入戰鬥。美國及其盟友南韓表示，北韓已向俄羅斯部署3000名軍隊，總數預估會達到1萬2000人。這將是越戰以來北韓軍隊首次大規模部署海外。

布雷默說，北京對於北韓最近的行為或烏克蘭戰爭的方向都不是特別滿意。中國國家主席習近平本周在金磚五國峰會呼籲結束烏克蘭戰爭，布雷默相信，北韓的行動是推動習近平呼籲的一大要素。

布雷默上周在北京見到中國外交部長王毅和其他中國高層，他表示，「他們對俄羅斯關係和烏克蘭戰爭進程『明顯感到不安』」。

儘管中國政府目前還是不大願意針對烏克蘭問題對俄羅斯施加影響力，但布雷默表示，中國政府現在已在積極考慮「強化立場；或許在大選過後，會更願意與美國和其他國家合作，試圖結束戰爭。」

北韓 俄羅斯 烏克蘭

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