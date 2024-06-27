阿聯居中斡旋 …俄烏換俘各90人 近5月最大規模

俄烏換俘各90人，這是兩國近5個月來規模最大的換俘行動；圖為5月31日在烏克蘭蘇米州（Sumy），一名烏軍俘虜歸來與他的戰友擁抱。（美聯社）

官員25日表示，烏克蘭 和俄羅斯 互相交換90名戰俘，這是兩國近5個月來規模最大的換俘行動；儘管敵對行動持續中，雙方都指責對方破壞談判，但自俄羅斯兩年多前入侵烏克蘭以來，莫斯科和基輔已進行50多次戰俘互換。而此次換俘是透過阿拉伯聯合大公國斡旋談判後達成協議。

中央社綜合法新社和路透報導，烏克蘭總統澤倫斯基在社群媒體表示：「今天又有90名我國人民從俄羅斯的囚禁中返回家園。我們記得所有被俄羅斯囚禁的人民，我們將繼續努力讓每一個人都獲釋。」

俄方表示，90名「在被囚禁期間面臨生命危險的軍人，已從基輔政權控制的領土上返回」。

俄羅斯國防部表示，被釋放的軍人將被空運到莫斯科「接受治療和康復」，並證實已釋放90名烏克蘭士兵作為交換。

阿拉伯聯合大公國通訊社（WAM）報導，阿拉伯聯合大公國外交部發布聲明表示，事實證明斡旋是成功的，因為外交部利用「與雙方獨特的夥伴關係，包括在雙方之間扮演可靠的斡旋角色」。

自俄烏戰爭爆發以來，阿拉伯聯合大公國一直對衝突保持中立，並持續在雙方之間的換俘居中斡旋。

另一方面，歐洲聯盟（EU）25日與烏克蘭和摩爾多瓦展開入盟談判，讓這兩個脆弱的前蘇聯加盟國踏上俄羅斯試圖阻撓的入盟之路。烏克蘭總統澤倫斯基稱今天是歷史性的一天。

中央社引述法新社報導，俄羅斯全面入侵烏克蘭近兩年半，莫斯科在戰場上勢頭正盛之際，這項具里程碑意義的舉動特別代表對基輔的未來舉行信任投票。

烏克蘭總理什米哈爾（Denys Shmygal）在會談開始時透過視訊表示：「親愛的朋友，今天是烏克蘭與歐盟 關係新篇章的開始。」

什米哈爾說：「對我們的國家而言，歐盟不僅僅意味著實質空間，更代表著價值觀與家園。」

基輔與歐盟27個成員國的官員在盧森堡會面，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）稱今天是「歷史性的一天」。他在社群媒體上寫道：「我們永遠不會偏離通往聯合的歐洲與建立所有歐洲國家共同家園的道路。」

俄羅斯於2022年2月發動攻擊後，烏克蘭與摩爾多瓦相繼申請加入歐盟。

25日的入盟談判僅標誌著烏克蘭漫長改革進程的開始，這一段路充滿政治障礙，可能必須花費好幾年，且可能永遠不會走向成為歐盟成員國。

從中阻撓的不只有俄羅斯破壞穩定的行動，還有歐盟內部懷疑論者的沉默，尤其是匈牙利。

但歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）表示，啟動會談「對烏克蘭、摩爾多瓦與整個歐盟的人民而言是好消息」。她在社群平台X上寫道：「前方的道路將充滿挑戰，但也充滿機會。」

目前，在俄烏戰爭如火如荼進行時，烏克蘭因為啟動包括肅貪與政治干預等一系列改革而獲得肯定。

烏克蘭主要談判人員、副總理斯特法尼希納（Olga Stefanishyna）矢言基輔「將能在2030年前完成（加入歐盟）的一切工作」。