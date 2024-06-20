歐美狡猾企業2大方法 助俄羅斯獲禁運物資

俄羅斯即使遭受制裁，仍有管道取得西方的商品。圖為俄國總統普亭。(歐新社)

美國上周宣布對俄羅斯 國內外的300個目標實施新的制裁，然而俄羅斯即使遭受制裁，仍有管道取得西方的商品；美國堪薩斯州一名商人透過亞美尼亞、阿拉伯聯合大公國和其他第三國，將遭禁的航空電子設備運往俄羅斯。另有一家法國公司負責偽造文件，協助歐洲出口商規避制裁。

中央社引述法新社報導，儘管西方已經採取懲罰措施兩年多，俄羅斯仍在不遺餘力躲避禁運的狡猾企業協助下，取得遭禁運的商品。

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）說，制裁行動「打擊了他們獲取國際材料和設備僅剩的途徑，包括他們對從第3國取得關鍵供應的依賴」。

俄羅斯2014年併吞屬於烏克蘭的克里米亞（Crimea）後，遭遇首波制裁。2022年2月，俄羅斯全面入侵烏克蘭，之後西方又加強對俄制裁措施。

不過，俄羅斯經濟面對這些衝擊挺住了，且隨著與亞洲與中東的貿易關係快速升溫，今年第一季還成長了5.4%。

部分企業領袖表示，他們沒辦法隨時控制自家產品在供應鏈中的最終落腳處。一名不願身分曝光的歐洲精密機械製造商高層說：「我們不必然是天真，而是無能為力。」

此外，俄羅斯獨立民調公司「列瓦達中心」（Levada Center）18日公布的一項民調顯示，只有11%俄羅斯人表示，西方制裁對他們或家人產生切身影響。

烏克蘭基輔獨立報報導，俄羅斯2022年3月對烏克蘭發動的全面戰爭開始後不久，這個數字就從大約30%的高點逐步下降。在2015年，有較高比率的俄羅斯人表示，制裁對他們或家人產生了切身影響，約為34%。

儘管西方實施大規模制裁，俄羅斯經濟一直保持出乎意料的強勁，俄羅斯民眾擔心程度下降可能與此有關。列瓦達中心的民調發現，只有29%的受訪者非常或有點擔心制裁，低於2022年3月表示感到擔心的45%。

即使自稱沒錢購買食物的受訪者，也只有34%表示他們擔心制裁。

另一方面，俄國總統普亭 19日高調訪問北韓，在平壤與北韓領導人金正恩 熱情互動；這次普亭又送了一輛有「俄國勞斯萊斯」之稱的Aurus豪華轎車，還親自開車載金正恩兜風。

根據俄國官媒發出的畫面，普亭載著金正恩，親自駕駛這輛Aurus Senat載金正恩兜風。而在另一畫面中，換金正恩親掌方向盤，載著普亭兜風。

普亭贈送給金正恩的豪華轎車Aurus，號稱是俄國版的勞斯萊斯。（美聯社） 俄國總統普亭（右）親自駕駛送給金正恩（左）的豪華轎車，帶金正恩兜風。（路透）

普亭今年2月已經送了一輛Aurus Senat給金正恩，現在又送第二輛。這輛豪華轎車是俄國製造，標價4000萬盧布（約45萬美元），是普亭在俄國的座駕。

19日清晨普亭抵達平壤後，金正恩是開出賓士轎車接送普亭，這也是金正恩平時搭乘的座駕。根據朝中社報導，金正恩今年3月曾經搭乘過普亭送的Aurus。

金正恩據信是車迷，喜歡收藏各種豪華汽車。去年金正恩訪問俄國時，就獲得普亭邀請，親自坐上普亭的座車Aurus Senat後座體驗。