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瓦格納的詛咒成真？當了12年國防部長的蕭依古退出烏戰前線

編譯中心／綜合12日電

俄羅斯總統普亭的副手蕭依古，在國防部長位置上整整12年，是俄國侵略烏克蘭後外界最清晰的侵略者形象。不過，12日突然被普亭解職了，法廣網分析指出，雖然蕭依古看似升遷為國家安全委員會祕書長，但實則遠離軍權。

68歲的蕭依古位置不穩已有一段時間了，近期針對其前副部長貪腐的指控更加削弱他的地位。

烏克蘭戰場是他的滑鐵盧；報導指出，指揮失靈，不敢對普亭報告前方軍隊重大傷亡的事情，高官們認為蕭依古應對俄軍在烏克蘭戰場遭遇的重挫負責。

其實，蕭依古從前很長一段時間形象不錯，據報導，蕭依古的職業生涯始於蘇聯時代，1990上莫斯科，擔任緊急事務部部長，以果斷處理空難、地震等重大災難聞名。2012年，他離開緊急事務部，被任命為莫斯科大區主席，次年榮升國防部長。

從那時起，他就是普亭政權穩定的象徵。普亭任命他為將軍，儘管他沒有任何高級將領的經歷，讓他主持俄羅斯軍隊現代化，從此，蕭依古在一切公開場合都穿著軍裝。

敘利亞內戰爆發後，蕭依古走向第一線，2015年，普亭委託他主導軍事干預，搶救強人阿薩德政權。2014年，他直接導演了俄軍占領克里米亞的軍事行動。

2022年，普亭發動侵烏戰爭，本以為是場閃電戰，結果俄羅斯卻深陷泥淖，蕭依古的聲望也一天天瓦解。

據報導，2023年瓦格納武裝兵變，普里格津將矛頭直指他而不是普亭；普里格津在叛變前發布的一段煽動性視頻中，直言不諱地指責蕭依古和他的國防部對俄烏衝突負有責任，因為他們 「誤導」了俄羅斯總統關於基輔所構成威脅的真相。

他詛咒蕭依古：「戰爭對一群混蛋來說是必要的，他們可以藉此顯示自己有多麼強大。這樣蕭依古就可以成為大元帥了」。如今，他所詛咒的前國防部長被解職後，將改任國家安全委員會祕書長。

普亭 國防部 俄羅斯

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