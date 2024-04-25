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基輔苦等軍援 烏軍承認戰況艱鉅 俄持續推進烏東

編譯周辰陽／綜合24日電

美國參議院23日以壓倒性多數通過烏克蘭、以色列和台灣的外援包裹法案，拜登總統稱24日簽字。在西方軍援抵烏之前，俄軍似乎正在加速攻勢，於烏東一條狹窄走廊取得重大進展。

衛報報導，俄軍據報10天內推進約5公里，於21日進入位於重鎮阿夫迪夫卡西北的奧切列季涅（Ocheretyne）村。俄方軍事部落客發布的影片顯示，一面俄羅斯國旗正在飽受戰火摧殘的該村上空飄楊，另一隻網路流傳影片則可見俄軍舉起槍械呼喊口號。

烏軍2月自阿夫迪夫卡撤退，一直設法在杜爾納河（Durna River）沿岸的定居點建立新防線，但最近幾周增援的俄軍持續推進，使用空射的滑翔炸彈炸碎烏軍掩體。俄羅斯國防部宣稱，烏軍分散逃出奧切列季涅，並且受到猛烈砲擊。影片可見到當地行政大樓已毀、窗戶遭炸飛，街道上滿是瓦礫，平民似乎已經離開。

奧切列季涅曾住有3000人，也是當地的鐵公路樞紐，就位於防禦網交叉點。攻占此地代表俄軍已成功繞過烏軍最近修築的前鋒線北翼，包括雷區與塹壕。

烏克蘭地區武裝部隊總部承認局勢艱鉅，稱俄軍正利用「一整個武器庫對付我軍」，包括化學武器。根據他們的說法，俄軍已占領一些建築，還掌控了奧切列季涅南部地區，又稱「該村大部分」仍在烏軍手中，局勢得到了控制。

據報導，俄軍目前距離烏軍在該區的主要駐軍城市波克羅夫斯克（Pokrovsk）約30公里，當地似乎是俄方下一個作戰目標。

再往北，俄軍正進行大規模攻勢以占領察蘇夫雅（Chasiv Yar）。烏克蘭的東部軍事指揮部表示，2萬至2萬5000名俄軍正試圖攻占此一山頭城鎮及周邊地區。

推特/X連結：https://x.com/Gio52452/status/1782443435254861878

烏克蘭 俄羅斯 拜登

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