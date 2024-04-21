眾院通過援烏法案 澤倫斯基北約歐盟領袖齊聲歡迎

烏克蘭總統澤倫斯基(中)。(歐新社)

眾院 昨天通過向烏克蘭 提供軍援的法案，烏克蘭總統澤倫斯基 於同日表達感謝，指這項援助將能拯救生命，並助烏克蘭打贏與俄羅斯的戰爭「實現正義」。

路透報導，美國援烏法案將向烏克蘭提供608億4000萬美元，其中230億美元將用於補充美國提供的武器、庫存及設施。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在社群媒體X平台發文表示：「我深深感謝美國聯邦眾院和（民主與共和）兩黨，以及議長強生（Mike Johnson）本人，做出使歷史維持正軌的決定。」

澤倫斯基指出，援烏法案「將阻止戰爭擴大，拯救成千上萬人的性命，並幫助我們兩國變得更強大」。

澤倫斯基發文幾分鐘後，他在每晚發布的視訊演說中提到，這項援助「將讓前線烏克蘭軍人非常有感」，並稱讚「美國領導力」在維護以規則為基礎的國際秩序方面扮演要角。

他強調：「我們肯定會將美國的支持用以強化我們兩國，並打贏戰爭實現正義。這場戰爭（俄羅斯總統）蒲亭（Vladimir Putin）必敗。」

參院預料將於下周通過眾院的法案，然後將法案送交拜登（Joe Biden）總統簽署成法。參議院兩個月前曾通過類似法案。

法新社報導，北大西洋公約組織（NATO）及歐洲聯盟（EU）領袖也歡迎眾院終於通過外界期盼已久的援烏法案，並敦促參院儘快通過這項法案。

北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）透過聲明肯定，這項法案「展現（美國）不分黨派繼續支持烏克蘭」，且這筆鉅款將增補歐洲盟邦提供給烏克蘭的逾1000億美元援助。

史托騰柏格還說：「我敦請（美國）參院迅速採取行動，將法案送交拜登總統。」

歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）在X平台寫道：「為了抵抗俄羅斯，烏克蘭盡其所能得到的所有支持，受之無愧。許多人的生命危在旦夕之際，我們現在敦請美國參議院儘快表決法案。」

歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）也在X平台表示，美國眾議院通過法案「向（俄羅斯）克里姆林宮（Kremlin）清楚表明，深信自由及聯合國憲章（UN Charter）的人將繼續支持烏克蘭及其人民」。