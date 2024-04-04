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俄羅斯副外長：俄國與北約關係惡化 雙方零溝通

中央社莫斯科4日綜合外電報導
俄羅斯外交部副部長格魯希科（Alexander Grushko）。（路透）
俄羅斯外交部副部長格魯希科（Alexander Grushko）。（路透）

俄羅斯外交部副部長格魯希科於今天刊出的專訪中表示，俄國與北大西洋公約組織（NATO）之間的關係正在惡化，但莫斯科當局無意與北約國家發生衝突。

格魯希科（Alexander Grushko）對北約成立75周年發表看法，他告訴俄羅斯官媒，俄國與北約的關係「正如預料且被刻意地」惡化中，歐美國家已使莫斯科與北約失去所有對話管道。

格魯希科說道：「這個軍事集團準備好跟俄羅斯公開發生衝突了嗎？你必須去問北約成員國。無論如何，我們對北約成員國沒有這樣的意圖。」

2022年2月，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）針對烏克蘭發起他所謂的「特別軍事行動」，稱這是為了防止北約擴大勢力靠近俄國。然而俄烏戰爭反倒刺激北約擴張，在接受芬蘭、瑞典入會後，北約成員增至32國。

俄羅斯全面入侵烏克蘭後，為了協助烏國抵禦侵略，北約提供基輔當局先進的武器、訓練和情報。

但俄羅斯指出，北約的行徑使它實際上已成為這場衝突的參與方。普亭今年稍早曾警告，如果俄國與北約發生直接衝突，距離第三次世界大戰爆發將僅剩一步之遙。

北約 俄羅斯 俄國

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