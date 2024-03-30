烏坦言俄軍火多6倍 造成不斷丟失領土 要求增援飛彈

俄羅斯將於4月1日開始「春季徵兵」；圖為莫斯科街頭日前的徵兵廣告，上面寫著「加入你的隊伍」。（歐新社）

烏克蘭 最近任命的武裝部隊總司令瑟爾斯基(Oleksandr Syrsky)在29日刊出的一項罕見採訪中表示，俄羅斯 在前線的火力是烏克蘭軍隊的6倍，如此懸殊的軍力造成烏軍折損以及不斷丟失領土。

瑟爾斯基告訴烏克蘭國家通訊社(Ukrinform)：「幾天前，敵人在發射出彈藥上的優勢，約為6倍。」他警告說：「烏克蘭國防軍現在正在整個廣闊的前線執行任務，但幾乎沒有，或根本沒有武器和彈藥。」他並說，部分地區的局勢「緊張」。

另據報導，在烏克蘭攻勢進行新一波動員的傳言滿天飛之際，俄羅斯將於4月1日開始春季徵兵，俄國 軍方預計徵召數以萬計的軍人，以補充武裝部隊人員、增強後備兵力。莫斯科當局指出，徵召入伍的軍人不會被派往烏克蘭作戰。

瑟爾斯基是烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)開除了頗受歡迎的前總司令扎盧茲尼(Valery Zaluzhny)後，於2月上任。

基輔正努力說服美國國會，通過一項遭擱置的600億美元軍事援助計畫。

瑟爾斯基說：「我們希望，從我們的合作夥伴那裡獲得更多的防空系統，最重要的是飛彈。」「如果援助來得更快、數量充足，我們將更加感激。」

這位總司令表示，烏克蘭「無疑可以保留住」那些被俄軍奪走的領土，如果有「足夠數量的防空系統和砲彈。」

瑟爾斯基說：「我們必須承認，我們在哈爾科夫(Kharkiv)攻勢中未能取得更大的成功，因為我們缺乏資源。」

瑟爾斯基補充說：「由於缺乏資源和必要的彈藥，俄羅斯人得以深入挖掘到烏克蘭南部札波羅熱地區(Zaporizhzhia)的地下。」

莫斯科方面，俄羅斯聯邦軍隊總參謀部組織動員總局副局長津里揚斯基（Vladimir Tsimlyansky）表示：「春季徵兵將從4月1日開始。」

他說道：「徵召入伍的軍人不會被派往頓內茨克人民共和國（Donetsk People's Republic）、盧甘斯克人民共和國（Lugansk People's Republic）、赫松州（Kherson）和札波羅熱州（Zaporizhzhia）等俄國新地區的武裝部隊部署點。」他們也不會（被送去）執行「特別軍事行動」（special military operation）任務。他以俄國官方措辭「特別軍事行動」稱呼對於烏克蘭的攻勢。

但受徵召的軍人一旦入伍後，就會面臨簽署志願役契約的龐大壓力，這使他們可能被送往烏克蘭作戰。