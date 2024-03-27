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俄虐囚割耳 IS嗆「讓我們更嗜血 想屠殺普亭」

編譯中心／綜合26日電
4名犯下俄羅斯音樂廳恐攻的槍手疑似遭到虐刑，網路上瘋傳伊斯蘭國為此不滿、嗆聲要屠殺包括普亭在內等俄羅斯人的警告海報。（取材自Ｘ平台）
4名犯下俄羅斯音樂廳恐攻的槍手疑似遭到虐刑，網路上瘋傳伊斯蘭國為此不滿、嗆聲要屠殺包括普亭在內等俄羅斯人的警告海報。（取材自Ｘ平台）

莫斯科音樂廳恐攻事件，4名槍手日前出庭時鼻青臉腫，網路更瘋傳槍手遭俄國維安人員割耳、電擊生殖器的畫面，伊斯蘭國（IS）回應這些虐囚片的海報，稱虐囚讓他們「更嗜血」，嗆聲要「屠殺」普亭俄羅斯人。

據中時新聞網報導，海報內容指出：「給包括普亭在內的所有野蠻俄羅斯人！停止折磨伊斯蘭國囚犯。注意！不要以為我們沒有機會，為了我們被俘的弟兄對你們復仇。」

4名犯下俄羅斯音樂廳恐攻的槍手疑似遭到虐刑，圖為嫌犯之一的拉查巴利佐達右耳包著大...
4名犯下俄羅斯音樂廳恐攻的槍手疑似遭到虐刑，圖為嫌犯之一的拉查巴利佐達右耳包著大繃帶出庭。（路透）

海報警告，虐待被俘的聖戰士並發布影片，只會增加「數千弟兄的嗜血慾望」，海報尾聲更提到「期待一場大屠殺」、「很快就會到來」等語。

另據路透引述消息人士報導，俄羅斯調查人員26日在塔吉克訊問被控犯下莫斯科近郊一座音樂廳恐攻事件4名犯嫌的家屬。

未獲授權公開評論的消息人士告訴路透，塔吉克安全官員將這4名犯嫌的家屬從瓦赫達特（Vakhdat）、吉薩爾（Gissar）和魯達基（Rudaki）等地，帶到了首都杜桑貝。

消息人士表示，塔吉克總統拉赫蒙（Emomali Rahmon）親自監督塔吉克這方面的調查。

拉赫蒙25日首次針對莫斯科音樂廳恐攻事件發表評論，他批評這是一起「可恥和恐怖的事件」，並呼籲塔吉克民眾保護家裡的孩童，不要受到不良的影響。

拉赫蒙本月稍早表示，塔吉克政府對於激進伊斯蘭傳教士的活動感到不安，這些傳教士對塔吉克的年輕人「洗腦」，使他們容易受到外國團體和情報組織的操控。

塔吉克是莫斯科當局的親密盟友，境內還有一處俄羅斯軍事基地。該國經濟嚴重依賴在俄羅斯工作的100多萬名塔吉克移工匯回國內的資金。

俄羅斯 普亭 俄國

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