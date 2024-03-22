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烏克蘭猖狂猛攻俄煉油廠 美國嚇壞要烏停手 白宮前顧問曝拜登恐懼2事

編譯周辰陽／即時報導
這張擷取自俄羅斯緊急情況部1月19日發布宣傳影像的照片顯示，布良斯克州克林齊遭無人機攻擊後，救援人員努力撲滅一處油庫的火勢。（歐新社）
這張擷取自俄羅斯緊急情況部1月19日發布宣傳影像的照片顯示，布良斯克州克林齊遭無人機攻擊後，救援人員努力撲滅一處油庫的火勢。（歐新社）

金融時報（FT）22日報導，根據3名知情人士說法，美國已敦促烏克蘭，停止襲擊俄羅斯的能源基礎設施，警告無人機打擊可能會推升全球油價與引發報復。

自俄羅斯2022年2月展開全面入侵以來，烏克蘭國家安全局（SBU）及國防部情報總局（GUR）均穩定擴大了自己的無人機計劃，打擊俄羅斯的陸、海和空目標。隨著烏方無人機計畫擴大，以及陸戰轉向有利於俄方，基輔當局最近幾周加強了空襲，同時也對其眼中西方國家在抑制莫斯科能源收入上態度矛盾越來越不滿。

知情人士告訴FT，華府發出的反覆警告傳給了SBU與GUR高層官員。一位人士表示，烏克蘭猖狂的無人機襲擊，打擊了俄羅斯西部各地的煉油廠、碼頭、油庫和儲存設施，損害了俄方石油生產能力，讓白宮變得日漸沮喪。

報導指出，儘管西方國家制裁了俄方石油和天然氣業，俄羅斯仍是世界上最重要能源出口國之一。今年的油價已經上漲了約15%、達每桶85美元，就在美國總統拜登展開競選連任之際，拉高了燃料的成本。

華府同時擔心，如果烏克蘭持續打擊俄羅斯的設施，包括許多距離兩國邊境數百英里的廠房，俄方可能藉由猛烈打擊西方國家所倚賴的能源基礎設施作為報復，其中包括了將石油從哈薩克經俄羅斯運輸到全球市場的CPC管道；埃克森美孚與雪佛龍在內的西方國家公司就使用CPC管道，而莫斯科曾於2022年短暫將其關閉。

美國國安會議（NSC）發言人表示，「我們不鼓勵或支持對俄羅斯境內的襲擊」，中央情報局（CIA）拒絕評論。烏克蘭方面，SBU發言人拒絕評論，GUR跟烏克蘭總統澤倫斯基辦公室的官員沒有回應置評請求。

諮詢公司「Rapidan Energy」總裁、白宮前能源顧問麥克納利（Bob McNally）表示，「沒有什麼會比汽油價格在大選之前飆升，更讓現任美國總統恐懼了」。

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