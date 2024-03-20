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5連任總統後首度出訪？傳普亭5月赴中國

編譯中心／綜合19日電
俄羅斯總統普亭（右）5月擬訪問中國，與中國國家主席習近平（左）晤談。圖為兩人2019年會面。（路透）
俄羅斯總統普亭（右）5月擬訪問中國，與中國國家主席習近平（左）晤談。圖為兩人2019年會面。（路透）

路透19日引述5名匿名知情人士報導，俄羅斯總統普亭5月擬訪問中國，與中國國家主席習近平晤談，這可能是普亭新總統任期首次出訪。

其中一名知名人士說，普亭訪中可能落在5月下半；另有兩人透露，普亭訪中日期應會早於習近平計畫中的歐洲行。

普亭17日才在無實質競爭者的總統大選中壓倒性贏得另一個6年任期。多個西方國家抨擊選舉不公平且不民主，不過，中國、印度和北韓等國均恭賀普亭勝出，凸顯俄國2022年侵烏後，地緣政治裂痕擴大。

克里姆林宮說，各項總統出訪資訊會在時程更近時公布；中國外交部未立即回應路透。

報導指，美國和其盟國對俄、中實施制裁之際，中國近年和俄國強化貿易和軍事連結。2022年俄軍全面入侵烏克蘭前幾天，普亭曾造訪北京，俄中當時宣布彼此「上不封頂」的夥伴關係。

外交官和觀察人士先前預測，普亭連任後會以中國作為出訪首站。普亭預計5月7日正式就任下一任期。

普亭18日在其競選總部發表勝選談話，特別提到中國與習近平，表示兩國過去20年來相輔相成，「我與中國國家主席間的個人友誼也是1份助力」。普亭說，接下來幾年俄中關係將進一步加強，以共創雙贏與造福兩國人民。

習近平2月曾與普亭通話，表示中俄都應堅決反對外部勢力干預內部事務，此話劍指美國。

此外，俄羅斯官媒19日證實，莫斯科當局已撤換海軍總司令。之前有報導傳出，烏克蘭多次攻擊黑海艦隊（Black Sea Fleet），造成俄艦損失慘重，使俄國海軍總司令葉夫梅諾夫遭拔官。

俄羅斯新聞社（RIA）報導，克里姆林宮已指派俄國北方艦隊（Northern Fleet）前司令莫塞葉夫（Alexander Moiseyev）擔任海軍代理總司令，取代葉夫梅諾夫（Admiral Nikolai Yevmenov）。葉夫梅諾夫從2019年5月起擔任海軍總司令。

報導說：「莫塞葉夫在一場典禮中，以俄國海軍代理總司令的頭銜介紹登場。」這將是俄軍高層數月以來最大的人事變動。

普亭 俄國 習近平

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