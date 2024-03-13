為「白旗論」滅火 教廷：俄停止侵烏 和談先決條件

為教宗方濟各的「白旗說」滅火，教廷國務院長表示，俄羅斯應該停止侵略是才是談判先決條件；圖為教宗10日在梵蒂岡主持三鐘經祈禱，揮手向信眾致意。（美聯社）

天主教教宗方濟各 （Pope Franci）2月受訪時說，烏克蘭 應有勇氣舉「白旗」並和俄羅斯 談判，此發言曝光後引發爭議。路透報導，教廷國務院長、樞機主教帕洛林（Pietro Parolin）12日接受義大利媒體訪問時指出，梵蒂岡正力促停火，且一切和談的先決條件是俄羅斯應該停止侵略。

這番言論激起了烏克蘭的怒火。烏克蘭外交部11日已召見教廷駐烏大使，對白旗說相關發言表達「失望」。

烏克蘭外交部在社群媒體上說：「由於教宗方濟各這番聲明，教廷大使應邀到烏克蘭外交部。」教宗的言論「鼓勵他們（俄羅斯）進一步無視國際法」。烏克蘭憤怒拒絕，誓言「絕不」向俄國投降。

在俄羅斯控制的烏克蘭頓內茨克附近，斯巴達克居民在家中用爐子做飯，該村莊是頓內茨克前線最危險的戰鬥地點。（歐新社）

俄國克里姆林宮說，方濟各呼籲停戰「相當可以理解」；北約組織秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）則說，當前不是討論「投降」的時候。

試圖緩和情勢並澄清方濟各發言的帕洛林向義大利「晚郵報」說，教廷希望促成停火，而且「首先是侵略者們應停止開火」。帕洛林並說，方濟各希望創造外交解決方案的條件並尋求公平且長久的和平，為此雙方顯然應坐上談判桌，而第一個前提須為「停止侵略」。

帕洛林也說，烏克蘭蒙受的戰爭並非天災的影響，而是人為選擇的結果。路透指出，此話顯示帕洛林認定俄國為侵略者。他並指，造成當前慘劇的人為意志亦有可能且有責任採取行動來終結慘劇，並開啟外交解決方案的道路。

教廷先前已澄清方濟各所謂「白旗」並非意指投降，而是談判，而之所以使用「白旗」一詞是接續訪談主持人提問時的用字。

另據報導，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）2月底一番不排除出兵烏克蘭的說法鬧得沸沸湯湯，北約成員國之一的斯洛伐克副總理兼國防部長卡利尼亞克（Robert Kaliňák）指出，與其考慮派出北約的軍隊，烏克蘭的西方盟邦需要幫助烏國役齡男子返鄉入伍。

POLITICO Europe報導，卡利尼亞克在斯洛伐克民營TA3電視頻道的周日電視辯論節目上指出，這些男性難民夠愛國，「因此我們必須激勵他們，為這些能夠在烏軍服役的年輕男子提供資源回國與打仗，肯定比派出我們自己的軍隊去那地方更好」。

根據卡利尼亞克的說法，自俄羅斯於2022年2月入侵烏克蘭以來，約30萬名烏克蘭男子出國，可以根據現有的動員規則合法徵兵。據俄羅斯官媒RT轉述，卡利尼亞克還抨擊北約出兵烏克蘭的想法，稱此為不應該跨越的「紅線」，並指西方國家的政治人物正在利用「烏克蘭的戰爭與苦難」實現自己的目標。