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普亭支持率86％料再掌權12年 1動作救形象

編譯中心／綜合10日電
俄羅斯總統普亭近日在俄國享有高達86%的支持率，大選勝利可望再執政12年。圖為2018年俄羅斯總統大選，普亭參與投票。（新華社）
俄羅斯總統普亭近日在俄國享有高達86%的支持率，大選勝利可望再執政12年。圖為2018年俄羅斯總統大選，普亭參與投票。（新華社）

俄羅斯總統普亭已掌權長達24年，俄國將於3月15日至17日舉行總統大選，涵蓋「兼併入俄」的烏東地區在內，這次普亭以獨立候選人之姿參選；據俄獨立民調查機構「列瓦達中心」（Levada Centre）公布的2月民調，普亭支持率高達86％，不支持率只有11％，再連任總統幾乎毫無懸念。

積極爭取連任的普亭，最近也透過媒體洗刷自己的負面形象，也不斷報導烏俄戰爭中出現大量西方國家武器，試圖尋找代罪羔羊，提高入侵烏克蘭的正當性。

普亭除積極做政治宣傳，還展示強大的軍武，只為確保選舉結果如他所願。俄國官媒主播說，「他（普亭）都從早工作到很晚，我只想跟我們的總統說聲『謝謝』。」甚至有媒體把美國總統拜登不慎跌倒的影片跟普亭做對比，強調普亭雖然已經71歲，但還是身強體壯。

據中時新聞網報導，普亭自1990年代初踏入政壇後，從聖彼得堡副市長一路扶搖直上。1999年8月，時任俄國總統葉爾辛拔擢普亭為總理，1999年底葉辭職，指派普亭為代總統。普亭在2000年3月的總統大選輕易勝出，2004年連任，但因憲法規定總統不可連任兩次，普亭2008年換成再當總理。

2012年普亭回鍋當總統，2018年連任。2020年7月，俄國通過修憲公投，讓普亭可再連任兩屆，且一屆任期從4年延長至6年，亦即只要今年3月中旬又當選，2030年繼續連任，普亭可一直當總統到2036年，屆時將滿83歲，可望再掌權12年，也會成為俄國當代史上掌權時間最長的領導人，超過前蘇聯獨裁者史達林29年的執政時間。

「紐約時報」指出，對普亭而言，在烏克蘭戰場取勝是關乎存亡的鬥爭，是他恢復彼得大帝治下俄羅斯帝國榮光的宏大計畫的核心。放眼11月美國大選，普亭賭的是美國走往另一個方向，成為一個更孤立國家。有分析認為，普亭寄希望於川普再度上台，美國中止對烏克蘭的軍事援助，甚至改走「聯俄制華」路線。

另據英國BBC報導，俄羅斯莫斯科國立大學一名學生將自己的Wi-Fi網路以「榮耀歸於烏克蘭」（Slava Ukraini）重新命名，7日遭莫斯科一個法院判處犯下「展示納粹符號或極端組織符號」罪名，處以10天監禁。自俄烏戰爭開打以來，俄國有上千人因批評俄國侵烏或聲援烏克蘭而被判處罰金或監禁。

俄國一名員警接獲通報，有人以援烏口號命名Wi-Fi，這位大學生之後在6日上午被捕，處以10天監禁。法庭文件指出，員警搜索了他的宿舍房間並找到其個人電腦和Wi-Fi路由器。法庭指控這名大學生利用網路線路，「向Wi-Fi訊號所及範圍內的無數用戶，宣傳『榮耀歸於烏克蘭』的口號」。目前這個路由器已被當局沒收。

「榮耀歸於烏克蘭」已成為烏克蘭支持者的戰鬥口號，俄國2022年2月入侵烏克蘭後，在抗議俄國侵烏的集會中也常聽見該口號。英國BBC指出，俄國總統普亭多次對烏國「新納粹政權」提出無根據的指控，並為入侵烏克蘭辯護。

俄一名大學生以援烏口號命名Wi-Fi，遭拘10天；圖為一名足球球迷2022年9月...
俄一名大學生以援烏口號命名Wi-Fi，遭拘10天；圖為一名足球球迷2022年9月在波蘭第二大城克拉科夫舉行的歐洲聯賽足球賽展示有「榮耀歸於烏克蘭」口號的圍巾。（美聯社）

普亭 俄國 烏克蘭

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