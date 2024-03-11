教宗促舉白旗談判 烏外長：只舉黃藍國旗 永不投降

天主教教宗方濟各（左）呼籲烏克蘭，應拿出舉「白旗」進行和談的勇氣，藉由談判尋求結束戰爭。圖為2023年5月烏克蘭總統澤倫斯基（右）前往梵蒂岡羅馬教廷拜會教宗。（取材自烏克蘭總統府官網）

天主教教宗方濟各 近日受訪時表示，烏克蘭 應該拿出「舉白旗」的勇氣，透過談判終結與俄羅斯的戰爭。烏國外長庫列巴（Dmytro Kuleba）今天回應，烏方永遠不會投降，只會舉起黃藍色國旗，並敦促梵蒂岡避免重蹈二戰時未對納粹暴政採取行動的錯誤。

中央社引述法新社報導，教宗方濟各接受瑞士廣播電視台（RTS）專訪時被問及，他對於烏克蘭國內辯論有何看法，也就是否該向俄羅斯投降，或者投降只會導致動武合理化。方濟各表示：「我相信最堅強的是那些能看清局勢、為人民著想，勇敢舉起白旗並進行談判的人。」

他還說：「談判絕不是投降，而是避免讓國家走向自殺之路的勇氣。」

據中時新聞網報導，方濟各坦言，人們或許會為談判投降而感到羞愧，但「戰爭將造成多少傷亡？應及時展開談判，尋求一個可以擔任調解人的國家才是上策。」他並點名土耳其等國家已主動提出願意擔任俄烏衝突的調解人，呼籲雙方在局勢再度惡化之前，不要羞於啟動談判。

路透報導，庫列巴回應，「我們的國旗是黃藍相間的。這是我們生存、死亡和勝利的旗幟。我們永遠不會升起任何其他旗幟。」

他還說，有指控稱前教宗「庇護十二世」未能對第二次世界大戰中的納粹暴政採取行動。「我敦促（梵蒂岡）避免重蹈過去的錯誤，並支持烏克蘭及其人民為生存而進行的正義抗爭。」

此外，香港明報報導，日本 讀賣新聞昨引述政府消息人士指出，日本和美國正在討論在軍事裝備上合作，為烏克蘭提供更多軍火，並增加日本修理美國軍艦和噴射戰鬥機的方式。雙方正嘗試在下月10日日本首相岸田文雄和美國總統拜登在華盛頓舉行峰會之際達成一項安排。