美國軍援烏克蘭M1艾布蘭主力戰車 俄方宣稱首度成功摧毀一輛

俄羅斯 近日宣稱,已在烏克蘭 戰場首次擊毀美製M1艾布蘭主力戰車。社群媒體 上流傳的影像則顯示,一輛受損的M1戰車在俄烏兩軍對壘的前線附近燃燒。

俄羅斯官媒RT與每日郵報26日報導,美國軍援烏克蘭的M1艾布蘭戰車首度傳出戰損,據報發生在俄軍最近攻占的烏東要鎮阿夫迪夫卡西北,一處名為柏迪奇(Berdychi)的村落附近。

🇷🇺🇺🇦🇺🇸 Presumably, the first US supplied M1 "Abrams" tank destroyed by the 15th Seperate Motorized Rifle Brigade in the Avdeevka sector. pic.twitter.com/CbhPeERQZx