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美國軍援烏克蘭M1艾布蘭主力戰車 俄方宣稱首度成功摧毀一輛

編譯周辰陽／即時報導
俄羅斯近日宣稱，已在烏克蘭戰場擊毀了第一輛美製M1艾布蘭主力戰車。（照片翻攝：X / RT）
俄羅斯近日宣稱，已在烏克蘭戰場擊毀了第一輛美製M1艾布蘭主力戰車。（照片翻攝：X / RT）

俄羅斯近日宣稱，已在烏克蘭戰場首次擊毀美製M1艾布蘭主力戰車。社群媒體上流傳的影像則顯示，一輛受損的M1戰車在俄烏兩軍對壘的前線附近燃燒。

俄羅斯官媒RT與每日郵報26日報導，美國軍援烏克蘭的M1艾布蘭戰車首度傳出戰損，據報發生在俄軍最近攻占的烏東要鎮阿夫迪夫卡西北，一處名為柏迪奇（Berdychi）的村落附近。

社群媒體「X」（前身為推特）與「紙飛機」的多個帳號上傳了數個畫面，首先可見到無人機監控一輛狀似M1的戰車沿著土路行駛，穿過被炸毀的街道。另外一隻清晰度極差的影像則似乎顯示一輛載具正在燃燒，但很難看清楚是否就是美援艾布蘭戰車。

不過，一張監控無人機拍攝的特寫照片則能看出，這輛疑似被毀的M1艾布蘭戰車彈藥艙燒毀，引擎室正在著火。據RT說法，該輛M1艾布蘭戰車先被一架FPV自殺式無人機襲擊，還承受了肩射式反戰車榴彈發射器至少一擊。

俄國在烏克蘭頓內次克州占領區扶持的當局告訴俄新社，戰車已被摧毀。烏克蘭方面尚未證實此事。

烏克蘭 社群媒體 俄羅斯

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