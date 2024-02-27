俄羅斯人大出逃 赴南韓尋求庇護者 2年來增5倍

俄羅斯已故反對派領導人納瓦尼去世多日後，民眾在聖彼得堡政治犯紀念碑附近獻花。（歐新社）

俄烏戰爭已屆滿兩周年，有不少不願參戰的俄國人透過管道前往南韓 。南韓移民局指出，前往南韓尋求庇護 的俄羅斯人從2022年的1038人，到2023年大增為5750人，成長五倍，此前，前往南韓尋求庇護的群體，最多北韓，然後是哈薩克、中國和馬來西亞。

據中時新聞網報導，其實南韓的移民法非常嚴格，包括庇護申請，通過率很低。在過去30年裡，南韓收到超過10.3萬份庇護申請，但是只有4052人認定為難民，可受南韓保護。

這些尋求庇護者最常見的原因是宗教迫害，其次是政治迫害，以及種族或國籍而受到歧視。

據了解，自從俄國入侵烏克蘭以來，已有數十萬人離開俄羅斯，多數人為了逃避徵兵；因為地緣接近，多數的俄國人是逃往哈薩克。

此外，俄軍成功打下阿夫迪夫卡（Avdiivka），成為普亭 總統大選前的獻禮。但是戰爭研究所（ISW）表示，這是靠俄軍大量傷亡才換來的，俄軍死亡人數，可能比1980年的蘇聯-阿富汗戰爭還要慘重。

據烏克蘭指參本部估計，俄軍在阿夫迪夫卡的死傷人數多達4.7萬人，還有數十輛坦克與裝甲車遭到摧毀。相較之下，拖垮蘇聯的阿富汗戰爭，10年間大約有2.5萬名蘇聯士兵陣亡。

此外，俄羅斯獨立媒體「Meduza」整理自2023年夏天以來的俄軍陣亡人數統計，粗估戰死的人數趨近6.6萬至8.8萬間，且並不包含在戰場上受重傷或失蹤的人口，其中陣亡最多的兵種來自囚犯兵，兩年以來估計至少有6萬人陣亡。

「Meduza」指出，這個紀錄並未算入2024年前兩個月的狀況，如果這兩個月的陣亡速度以去年第四季來計算，那麼俄羅斯開戰兩年來，總陣亡人數大約是8.3萬人。

另一方面，澤倫斯基25日罕見提到兩年以來，烏軍陣亡人數3.1萬人。

澤倫斯基稱，不是30萬、15萬名烏軍官兵陣亡，普亭在造謠。但這對烏克蘭而言仍是嚴重損失，至於具體傷兵人數則無法透露，以免遭莫斯科利用。他還說，「我們真不知道有多少平民死亡」。

此外，BBC報導，日前在獄中猝死的納瓦尼（Alexei Navalny），其實已快要透過換囚獲釋。報導稱，納瓦尼的盟友、調查記者瑪麗亞．佩夫奇赫（Maria Pevchikh）爆料，「普亭顯然將不擇手段」，而納瓦尼「必須不惜一切代價，快速從監獄獲釋」。佩夫奇赫又表示，普亭在最後一刻改變心意，「他無法容忍納瓦尼獲釋」。