我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州人最愛狗狗有哪些 第一名揭曉

抖音指引偷渡的美墨邊牆缺口 封了

又向西推進一步？俄稱拿下烏東村莊 伊朗援俄400枚飛彈

編譯中心╱綜合22日電
伊朗今年1月初開始軍援俄羅斯400枚地對地彈道飛彈，不甩由美國帶頭的聯合國安理會制裁，持續深化軍事合作。(路透)
伊朗今年1月初開始軍援俄羅斯400枚地對地彈道飛彈，不甩由美國帶頭的聯合國安理會制裁，持續深化軍事合作。(路透)

繼烏東城市阿夫迪夫卡（Avdiivka）上周落入俄羅斯手中，俄軍22日又聲稱，已控制烏東頓內次克市以西約5公里的小村莊波貝達（Pobeda）；美國前國防部長蓋茨21日警告，這象徵俄羅斯已打破俄烏戰爭僵局。另據知情人士透露，伊朗今年1月初開始軍援俄羅斯近400枚地對地彈道飛彈，不甩由美國帶頭的聯合國安理會制裁，持續深化軍事合作。

俄烏兩軍爭奪阿夫迪夫卡數月，以烏軍失守作收。俄國國防部22日說，在頓內次克前線，「南方」部隊集團的分隊「解放」波貝達村，並沿著前線改善陣地。但幾分鐘後，烏克蘭就在新聞簡報反駁俄國國防部前述說法，指稱烏軍正阻擋波貝達村的敵軍。

中央社引述法新社報導，烏克蘭南部軍隊司令部發言人胡梅紐克表示，烏軍21日在南部赫松州南部被俄羅斯占領的第聶伯河河岸一處俄軍訓練場，擊中俄羅斯突擊隊員訓練區域，大約60名俄軍「被擊斃或重傷」。此外，英國BBC引述消息，烏克蘭20日也發射2枚飛彈攻擊東部頓內茨克州俄占區一座訓練場，至少60名俄軍因此陣亡。據傳這2枚飛彈是美國製「高機動性多管火箭系統」（HIMARS，簡稱海馬士）發射的。

華盛頓郵報報導，美國小布希政府和歐巴馬政府時期擔任國防部長和中情局長的蓋茨警告，俄軍成功占領前線城市阿夫迪夫卡，象徵俄羅斯已打破俄烏戰爭的僵局。

蓋茨說：「俄國在這場戰爭蒙受巨大損失，但由於美國支援力道減弱，烏克蘭現正面臨砲火短缺的問題，俄國人感覺局勢已經逆轉。」他說：「他們有愈來愈多補給品運到。我讀到的資料說，烏軍每發射1枚炮彈，俄軍就發射10枚。」

路透報導，6名知情人士透露，伊朗今年1月初開始軍援俄羅斯近400枚地對地彈道飛彈，包括「Fateh-110」與「Zolfaghar」兩款短程彈道飛彈。專家描述，這款公路機動飛彈的射程落在300到700公里。

對此，伊朗國防部與伊斯蘭革命衛隊拒絕置評，俄國國防部尚未回應。

一名伊朗軍事官員提到，迄今至少已經運送4批飛彈，未來幾周還會有更多。另一名資深伊朗官員表示，飛彈多半由船舶經裏海送抵俄國。其中一名伊朗官員毫不避諱，「未來還會送更多飛彈」。

白宮國家安全會議發言人柯比今年1月初才表示憂心俄國除了有北韓提供的飛彈，還有可能從伊朗方獲得短程彈道飛彈。

美國前國防部長蓋茨指出，由於美國支援力道減弱，烏克蘭現正面臨砲火短缺問題。(美聯...
美國前國防部長蓋茨指出，由於美國支援力道減弱，烏克蘭現正面臨砲火短缺問題。(美聯社)

伊朗 俄羅斯 俄國

上一則

納瓦尼傳心臟遭一拳斃命…KGB老手法 不留痕跡

延伸閱讀

烏克蘭襲擊南部、東部俄占區訓練場 俄軍逾百傷亡

烏克蘭襲擊南部、東部俄占區訓練場 俄軍逾百傷亡
基輔證實俄羅斯用北韓飛彈打烏克蘭 逾20人罹難

基輔證實俄羅斯用北韓飛彈打烏克蘭 逾20人罹難
再下一地？ 俄軍稱拿下烏東小村莊

再下一地？ 俄軍稱拿下烏東小村莊
模擬核飛彈試射「噗通一聲」掉海中 俄嘲笑英海軍失敗

模擬核飛彈試射「噗通一聲」掉海中 俄嘲笑英海軍失敗

熱門新聞

查爾斯（中）被傳想讓兩個兒子威廉（右）、哈利和好，偏偏兒子們還在嘔氣。（路透資料照片）

英王查理被預測不久人世 威廉與凱特繼位國王、王后

2024-02-17 16:26
英國牛津大學考古團隊日前對一顆1700年歷史的鳥蛋進行掃描，意外發現仍保有蛋液。（取材自X平台）

世界最古老鳥蛋 1700年驚見蛋液還在

2024-02-16 01:00
海地前總統摩依士（左）生前與妻子瑪婷（右），瑪婷也遭到共謀起訴。（美聯社）

海地前總統遭暗殺 身受重傷的第一夫人竟也「共謀」

2024-02-19 21:25
納瓦尼生前曾出現在一則影片中，影片日期為2月15日，納瓦尼看起來健康，精神狀況良好，露出笑容，而且還拿自己的財務狀況及法官的薪水開玩笑。(截取自英國衛報YouTube影片)

普亭頭號政敵納瓦尼驟逝 死前不久才在獄中開玩笑

2024-02-16 11:38
扇貝示意圖。(Pixabay)

花2元買扇貝回家烹調 挖出5顆珍珠…上億人圍觀

2024-02-19 16:03
俄羅斯獄政部門表示，反對派政治人物納瓦尼已經過世，死因正在確定之中。資料照片。（路透）

普亭頭號政敵納瓦尼離世 死於北極圈「最嚴酷監獄」

2024-02-16 07:50

超人氣

更多 >
AT&T、Verizon與T-Mobile同時斷線 影響全國數萬用戶

AT&T、Verizon與T-Mobile同時斷線 影響全國數萬用戶
燕麥早餐連吃7天 她發現這個最大改變

燕麥早餐連吃7天 她發現這個最大改變
ATM取款看到這些 一定不要繼續操作

ATM取款看到這些 一定不要繼續操作
只用信用卡 白手起家女富豪絕不碰這張卡

只用信用卡 白手起家女富豪絕不碰這張卡
迪麗熱巴化身天使 瘦成0血色枯骨

迪麗熱巴化身天使 瘦成0血色枯骨