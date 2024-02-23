又向西推進一步？俄稱拿下烏東村莊 伊朗援俄400枚飛彈

伊朗今年1月初開始軍援俄羅斯400枚地對地彈道飛彈，不甩由美國帶頭的聯合國安理會制裁，持續深化軍事合作。(路透)

繼烏東城市阿夫迪夫卡（Avdiivka）上周落入俄羅斯 手中，俄軍22日又聲稱，已控制烏東頓內次克市以西約5公里的小村莊波貝達（Pobeda）；美國前國防部長蓋茨21日警告，這象徵俄羅斯已打破俄烏戰爭僵局。另據知情人士透露，伊朗 今年1月初開始軍援俄羅斯近400枚地對地彈道飛彈，不甩由美國帶頭的聯合國安理會制裁，持續深化軍事合作。

俄烏兩軍爭奪阿夫迪夫卡數月，以烏軍失守作收。俄國 國防部22日說，在頓內次克前線，「南方」部隊集團的分隊「解放」波貝達村，並沿著前線改善陣地。但幾分鐘後，烏克蘭就在新聞簡報反駁俄國國防部前述說法，指稱烏軍正阻擋波貝達村的敵軍。

中央社引述法新社報導，烏克蘭南部軍隊司令部發言人胡梅紐克表示，烏軍21日在南部赫松州南部被俄羅斯占領的第聶伯河河岸一處俄軍訓練場，擊中俄羅斯突擊隊員訓練區域，大約60名俄軍「被擊斃或重傷」。此外，英國BBC引述消息，烏克蘭20日也發射2枚飛彈攻擊東部頓內茨克州俄占區一座訓練場，至少60名俄軍因此陣亡。據傳這2枚飛彈是美國製「高機動性多管火箭系統」（HIMARS，簡稱海馬士）發射的。

華盛頓郵報報導，美國小布希政府和歐巴馬政府時期擔任國防部長和中情局長的蓋茨警告，俄軍成功占領前線城市阿夫迪夫卡，象徵俄羅斯已打破俄烏戰爭的僵局。

蓋茨說：「俄國在這場戰爭蒙受巨大損失，但由於美國支援力道減弱，烏克蘭現正面臨砲火短缺的問題，俄國人感覺局勢已經逆轉。」他說：「他們有愈來愈多補給品運到。我讀到的資料說，烏軍每發射1枚炮彈，俄軍就發射10枚。」

路透報導，6名知情人士透露，伊朗今年1月初開始軍援俄羅斯近400枚地對地彈道飛彈，包括「Fateh-110」與「Zolfaghar」兩款短程彈道飛彈。專家描述，這款公路機動飛彈的射程落在300到700公里。

對此，伊朗國防部與伊斯蘭革命衛隊拒絕置評，俄國國防部尚未回應。

一名伊朗軍事官員提到，迄今至少已經運送4批飛彈，未來幾周還會有更多。另一名資深伊朗官員表示，飛彈多半由船舶經裏海送抵俄國。其中一名伊朗官員毫不避諱，「未來還會送更多飛彈」。