烏克蘭空軍：俄國已在戰爭發射逾8000枚飛彈

烏克蘭士兵。(路透)

烏克蘭 空軍發言人伊納特（Yuriy Ihnat）今天指出，俄羅斯自2年前全面入侵烏克蘭以來，已向烏國境內的目標發射超過8000枚飛彈和4630架無人機。

路透報導，伊納特在電視評論中表示，烏克蘭防空部隊至今已擊落3605架無人機，讓人瞭解自2022年2月24日發動全面入侵以來，俄國 在2年的戰爭中對烏國空襲的規模。

伊納特說，包括伊朗 製「見證者」（Shahed）無人機在內，目前向烏克蘭發射的無人機大部分由針對無人機的機動小隊擊落，而且成功率很高。

他提到，在今天的最新一次夜間攻擊，俄國發射的10架無人機中，有8架在烏克蘭4個州上空被擊落。

儘管戰爭前線在過去14個月基本上停滯不前，但經過長達兩年的戰鬥，莫斯科當局已控制近1/5的烏克蘭領土，其中包括俄國於2014年吞併的克里米亞半島（Crimea）。

包括美國愛國者（Patriot）飛彈在內，西方盟國提供的先進防空系統強化了烏國的防禦能力。

伊納特沒有透露此類援助的數量，但烏克蘭官員一再重申，烏軍需要更多來自國外的武器來支持這場戰爭。另外，烏軍的傷亡總人數也沒有被公開。