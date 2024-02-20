美有意援烏新型ATACMS長程飛彈 助攻遠距離打擊能力

待眾院通過援助烏以台包裹法案，拜登政府將提供烏克蘭新型陸軍戰術飛彈系統彈道飛彈，其最遠射程達到300公里，有望對克里米亞半島發動長距離打擊。（美聯社）

英國衛報引述國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，兩名未具名美國官員透露，待眾議院通過援助烏以台包裹法案，拜登 政府將提供烏克蘭 新型陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）彈道飛彈，其最遠射程達到300公里，有望對克里米亞半島發動長距離打擊。

近月俄軍在烏克蘭已收復的東北前線庫皮揚斯克（Kupiansk）相當活躍，對此烏克蘭總統澤倫斯基19日視察當地後表示，「目前部分前線地區局勢嚴峻，俄軍在這些地區集中最多後備兵力」，「對烏克蘭軍援的延誤給了俄國利用的機會，這是非常敏感的話題。現在烏克蘭缺乏砲彈，亟需前線防空系統和遠程武器」。

對此該兩名匿名官員透露，拜登政府有意供給烏克蘭新型ATACMS，最遠射程達到300公里，帶有集束炸彈，有利於對克里米亞半島發動長距離打擊。不過由於美軍的ATACMS飛彈庫存有限，在沒有資金補充庫存的情況下，美國可能要求北約負責提供。

烏克蘭國防部 長烏梅洛夫（Rustem Umerov）近日回應烏軍撤出東部城市阿夫迪夫卡（Avdiivka）表示，說明「摧毀敵軍需要遠程武器」。

而在慕尼黑安全會議，烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）也和美國國務卿布林肯談到，ATACMS「是摧毀烏克蘭境內烏軍勢力的唯一辦法。ATACMS可繞過俄軍無線電武器和攔截器，深入打擊被占領區」。

庫列巴強調，「如果想打擊戰線後方，破壞敵軍後勤和補給，摧毀其彈藥庫，只能用長程飛彈來完成目標」。

對此，美國國防部發言人回覆NBC News目前沒有更多資金軍援烏克蘭。

參院上周通過950億美元援助烏以台法案，但目前仍不清楚共和黨控制的眾議院是否或何時將進行表決，也不清楚該案能否闖關成功。