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納瓦尼猝逝俄強硬 撼動慕尼黑安全會議 逾400俄人悼念遭拘留

編譯中心／綜合18日電
在羅馬尼亞的俄羅斯大使館外，18日有民眾悼念已故俄羅斯反對派領導人納瓦尼。（歐新社）
在羅馬尼亞的俄羅斯大使館外，18日有民眾悼念已故俄羅斯反對派領導人納瓦尼。（歐新社）

俄羅斯反對派領袖納瓦尼猝死獄中的消息，16日成為慕尼黑安全會議（MSC）的焦點，各國領袖紛表哀悼，直指俄羅斯總統普亭不顧一切剷除異己，應為納瓦尼之死負責。目前已有逾400名俄國人因紀念活動遭拘留。

據中時新聞網報導，16至18日舉辦的慕尼黑安全會議始於1963年，早期是聯邦德國、美國及其他北約盟國的對話平台，後成為全球安全政策交流的重要年度活動。烏克蘭總統澤倫斯基出席會議時重申，國際社會不應對俄烏戰爭採取事不關己的態度，在21世紀的今天，各方都會受到戰爭的負面影響，「這不僅是一場發生在烏克蘭的戰爭，更是一場發生在歐洲的戰爭。」

對於納瓦尼死訊，烏克蘭智庫拉祖姆科夫中心計畫主任奧梅成柯（Volodymyr Omelchenko）表示，「在臨近俄總統大選的關鍵時刻，納瓦尼之死絕非偶然，而是恐嚇公眾的蓄意謀殺。」他認為，「納瓦尼之死會打消一些西方政客與俄羅斯簽署和平協議的徒勞意願，要實現歐洲持久和平，須向烏克蘭提供一切必要軍事援助來恢復其在國際公認邊界內的主權。」

曾提名納瓦尼為諾貝爾和平獎候選人的俄歷史學家埃特金德（Alexander Etkind）也表示，納瓦尼之死並非巧合，但他不認為這是預謀已久的謀殺，反倒更像普亭臨時下達的決定，這起事件顯示克宮領導人決心將這場戰爭打到底，無論代價如何。

另外，納瓦尼在獄中猝逝，引發俄羅斯各地一波悼念和示威潮。據正式的法院公告，至少已有上百名在紀念活動中被捕人士遭判短期監禁，光是在聖彼得堡就有154人。

中央社引述法新社報導，聖彼得堡（Saint Petersburg）法院公告裁定的判決細節顯示，已有154人因違反俄羅斯嚴苛的反示威法而遭判最多14天有期徒刑。人權團體和獨立媒體機構指出，全國其他城巿也有少數類似判決。

而納瓦尼遺孀尤莉雅18日在社群媒體上傳一張兩人合照旁寫下「我愛你」。路透報導，上傳Instagram的照片中，正觀賞某個表演的納瓦尼和尤莉雅頭部相互依偎。

另據美國國防新聞週刊（Defense News）引述五角大廈提供的數據報導，自俄羅斯2022年2月24日入侵烏克蘭以來，俄國已付出慘痛代價，包括造成2110億美元的經濟損失，以及31.5萬士兵傷亡。

納瓦尼 俄羅斯 烏克蘭

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