「最後一搏武器」 俄傳部署太空核武 美促中印勸阻

美國國務卿布林肯（右）、印度外交部長蘇杰生（左）17日在德國慕尼黑安全會議期間的一場小組討論會上交談。（歐新社）

美國情報機構近期示警，俄羅斯可能策畫於地球低軌道部署核武，威脅全球人造衛星通訊。美國國務卿布林肯 16日至17日出席慕尼黑安全會議期間，已向中國和印度外長表明，太空 核爆也會損毀中、印衛星，而鑒於美俄不睦，美方盼中國國家主席習近平和印度總理莫迪說服俄國 收手。

紐約時報報導，美國國務院17日聲明，布林肯已在近日會談中強調俄方尋求反衛星能力應值得擔憂，他將在慕尼黑持續提及相關議題。據悉布林肯日前會晤中國外長王毅、印度外長蘇杰生時，已敦促中印勸阻俄國總統普亭切勿玩火；王毅對此重申和平使用太空資源的重要性，此為北京慣常說辭。

美國官員及其他消息人士甚至形容，這項太空核武對俄國而言幾乎可以說是「最後一搏的武器」。

布林肯對俄國太空核武計畫透露多少細節，目前不清楚。部分美國情報官員反對揭露太多情資，但也有官員主張美國須釋出足夠資訊，讓中印相信此一威脅嚴峻。共和黨籍聯邦眾議院情報委員會成員、眾議員瓦爾茲17日說，雖然仰賴最大對手中國向俄國傳話並不理想，但若相關報導屬實，中國傳話也符合自身既得利益。

紐時指出，俄國早在2022年初就發射一連串祕密軍用衛星，引發美方情報單位探究其目的，其後發現俄國企圖發展足以威脅成千上萬衛星的太空武器。美國官員對俄國是否會在太空部署核武意見分歧，但認為即便部署也不會引爆，而是意在嚇阻外界制裁和軍事抗衡不要過甚。白宮檯面上稱該項俄國新武器為反衛星科技；官員說對人類不構成直接威脅。

太空核爆的散落物據信將遍及地球低軌道，讓用於網路通訊的星鏈衛星群、間諜衛星等裝置的導航受阻或故障；全球通訊系統將失靈，從緊急服務、手機通訊到發電廠管制等都將亂成一團。

歷史上美國和前蘇聯皆曾短暫從事太空核試驗，1962年美國的核試損害尤甚，當時電磁脈衝損毀夏威夷的電子設備、打亂當地電話服務，並摧毀或損害數枚衛星。翌年，美蘇皆簽署「部分禁止核試爆條約」，1967年則批准「外太空條約」禁止在太空軌道部署核武。

外太空條約為當前仍生效的重要軍備控制條約之一，拜登政府擔心若俄國違反，可能導致北韓等國效尤。

另據美國有線電視新聞網（CNN）報導，三名熟知美國情報的人士透露更多有關俄羅斯打算在太空部署核武的細節，他們說俄方正在發展「核爆電磁脈衝武器」（nuclear EMP），利用太空核爆產生的巨大能量，摧毀衛星網絡，恐大規模癱瘓商用及政府用衛星，影響世界各國賴以維生的網路通訊。