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俄疑射殺烏軍俘虜 烏克蘭展開「戰爭罪」調查

中央社／基輔18日綜合外電報導
圖為烏克蘭士兵聚集在烏克蘭頓內次克地區阿夫迪夫卡。(路透)
圖為烏克蘭士兵聚集在烏克蘭頓內次克地區阿夫迪夫卡。(路透)

兩起俄羅斯部隊射殺烏克蘭戰俘的通報曝光後，基輔當局今天展開戰爭罪調查。

法新社報導，烏克蘭軍方今天上傳一段從空中拍攝但畫面模糊的影片，並稱影片顯示1名俄國士兵近距離射殺兩名烏國軍人。

影片中，兩名被標註為烏克蘭人的士兵，在戰壕中往1名被標註為俄軍的方向前進。

接著他們似乎停了下來，然後那名俄軍抓住他們，並不斷朝他們射擊，甚至在他們倒地、看似沒有抵抗的時候也沒有停。

烏克蘭地面部隊在通訊平台Telegram發布上述影片時，同時寫道：「今天早上…俄羅斯人射殺兩名烏克蘭戰俘，再次展現出他們在國際人道主義法上的態度。」

烏克蘭檢察總長今天稍晚時表示，他們已根據影片中可能涉及的戰爭罪展開調查。

據說上述槍擊事件發生在烏克蘭頓內茨克（Donetsk）地區的村莊韋謝列（Vesele）。

另外，烏克蘭檢察總長還表示，他們正對烏國從阿夫迪夫卡（Avdiivka）撤軍時，6名沒有跟著離開的傷兵被處決的通報進行調查。

據信與烏國軍方關係密切的Telegram頻道DeepState通報說，俄國部隊槍殺6名受了傷的烏國軍人，事件時間點很可能是在15日。DeepState說，那6人在烏軍倉促撤離阿夫迪夫卡時，因傷勢過重無法離開。

烏克蘭檢方今天在聲明中說：「殺害戰俘嚴重違反了日內瓦公約（Geneva Convention）在戰俘待遇的規定，是重大的國際罪行。 」

自俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，兩國多次指控對方殺害戰俘，違反國際人道法。

烏克蘭 俄羅斯 俄國

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