烏撤軍烏東要城阿夫迪夫卡 俄讚重大勝利
俄烏戰爭月底將屆滿兩年。烏克蘭17日表示，為拯救士兵性命，他們已從烏東城市阿夫迪夫卡(Avdiivka)。數小時後，俄羅斯宣布已「全面控制」這處烏克蘭的前戰略據點。俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)則稱這是一項「重大勝利」。
克里姆林宮發言人培斯科夫(Dmitry Peskov)表示，普亭「恭賀我們軍隊和戰士，取得如此重要的一場勝利」。
面對彈藥短缺和戰場上的寡不敵眾，烏軍在17日凌晨宣布撤軍。俄羅斯最近數月一直試圖奪取阿夫迪夫卡。這是俄軍自去年5月占領烏克蘭東部城市巴赫姆特(Bakhmut)以來，在這場戰爭中取得的最大勝利。
烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)當日稍早在慕尼黑的安全會議中說，拯救烏克蘭人民是他們最重要的任務。為了避免遭到包圍，決定撤離到其他「更有利的戰線」。他並補充說，這並不意味著人們撤退了幾公里、而俄羅斯占領了一些地方。
烏克蘭新任命的總司令瑟爾斯基(Oleksandr Syrsky)先前表示，他決定將烏軍撤出阿夫迪夫卡，轉而採取更有利的防線進行防禦。幾位軍方官員說，有一些烏克蘭軍人在行動中被俘。
這是瑟爾斯基上任以來的第一個重大決定，目前正值烏克蘭因彈藥短缺而在東部面臨與日俱增的壓力，美國的600億美元軍事援助方案在華盛頓遭到擱置。
美國國家安全會議發言人華森(Adrienne Watson)將基輔最新挫敗的某些責任歸咎於國會。
然而，澤倫斯基從慕尼黑和美國總統拜登(Joe Biden)通話後，仍然保持樂觀。他表示，「我感謝有拜登總統的全力支持」。
阿夫迪夫卡距俄軍占領的頓內茨克（Donetsk）首府僅約24公里，是通往頓內茨克的門戶，連月來陷入激戰。俄羅斯從2022年侵略吞併頓內茨克部分領土以來，就一直宣稱該地區是俄國的一部分，但幾乎所有聯合國成員國都不承認。
阿夫迪夫卡市內的焦化廠一度是烏克蘭最大焦煤產地而成為烏東頓巴斯（Donbas）地區的經濟支柱與象徵，然自2014年親俄民兵控制頓巴斯的頓內茨克、盧甘斯克（Luhansk）兩州大片土地後，阿夫迪夫卡就淪為政府軍與親俄民兵的交戰前線。莫斯科稱烏克蘭8年來不斷從阿夫迪夫卡砲擊親俄地區。
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