烏撤軍烏東要城阿夫迪夫卡 俄讚重大勝利

社群平台Ｘ傳出多張許多俄羅斯士兵在烏東城市阿夫迪夫卡展示勝利畫面。（取材自Ｘ平台）

俄烏戰爭月底將屆滿兩年。烏克蘭 17日表示，為拯救士兵性命，他們已從烏東城市阿夫迪夫卡(Avdiivka)。數小時後，俄羅斯 宣布已「全面控制」這處烏克蘭的前戰略據點。俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)則稱這是一項「重大勝利」。

克里姆林宮發言人培斯科夫(Dmitry Peskov)表示，普亭「恭賀我們軍隊和戰士，取得如此重要的一場勝利」。

面對彈藥短缺和戰場上的寡不敵眾，烏軍在17日凌晨宣布撤軍。俄羅斯最近數月一直試圖奪取阿夫迪夫卡。這是俄軍自去年5月占領烏克蘭東部城市巴赫姆特(Bakhmut)以來，在這場戰爭中取得的最大勝利。

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)當日稍早在慕尼黑的安全會議中說，拯救烏克蘭人民是他們最重要的任務。為了避免遭到包圍，決定撤離到其他「更有利的戰線」。他並補充說，這並不意味著人們撤退了幾公里、而俄羅斯占領了一些地方。

烏克蘭新任命的總司令瑟爾斯基(Oleksandr Syrsky)先前表示，他決定將烏軍撤出阿夫迪夫卡，轉而採取更有利的防線進行防禦。幾位軍方官員說，有一些烏克蘭軍人在行動中被俘。

這是瑟爾斯基上任以來的第一個重大決定，目前正值烏克蘭因彈藥短缺而在東部面臨與日俱增的壓力，美國的600億美元軍事援助方案在華盛頓遭到擱置。

美國國家安全會議發言人華森(Adrienne Watson)將基輔最新挫敗的某些責任歸咎於國會。

然而，澤倫斯基從慕尼黑和美國總統拜登 (Joe Biden)通話後，仍然保持樂觀。他表示，「我感謝有拜登總統的全力支持」。

阿夫迪夫卡距俄軍占領的頓內茨克（Donetsk）首府僅約24公里，是通往頓內茨克的門戶，連月來陷入激戰。俄羅斯從2022年侵略吞併頓內茨克部分領土以來，就一直宣稱該地區是俄國的一部分，但幾乎所有聯合國成員國都不承認。