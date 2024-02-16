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俄烏戰爭即將滿2年 烏東要城阿夫迪夫卡瀕臨失守

中央社／基輔15日綜合外電報導
烏東戰略城鎮之一的阿夫迪夫卡淪陷恐成時間問題。（路透）
烏東戰略城鎮之一的阿夫迪夫卡淪陷恐成時間問題。（路透）

俄烏戰爭月底將屆滿兩年，目前雙方於烏東戰略城鎮之一的阿夫迪夫卡激戰。在俄軍突破關鍵補給線並有完成包圍態勢後，烏軍今天從一些陣地撤離，全市淪陷恐成時間問題。

華盛頓郵報指出，阿夫迪夫卡（Avdiivka）距俄軍占領的頓內茨克（Donetsk）首府僅約24公里。俄國烏克蘭政府軍自2014年起就利用當地頻繁砲擊烏東親俄地區，在戰事將屆滿兩年之際能將烏軍逐出當地，無疑將再挫基輔士氣。

若攻下阿夫迪夫卡，將代表俄軍取得自去年夏天烏克蘭大反攻失敗後最重要的戰場勝利，也是戰場主動權重歸俄軍之手最明顯例證；反觀烏軍目前從兵員、武器、彈藥、士氣到財政均告短缺。

俄國2022年2月24日入侵烏克蘭以來，先後在烏南港市馬立波（Mariupol）、烏東雙連城北頓內茨克（Sievierodonetsk）與利西昌斯克（Lysychansk）、烏東巴赫姆特（Bakhmut）等攻城作戰取勝。

對上週才被烏克蘭總統澤倫斯基拔擢為軍隊總司令的瑟爾斯基（Oleksandr Syrsky）而言，要否服輸與撤出阿夫迪夫卡將是掌兵符後首道難題。瑟爾斯基升官前原任地面部隊司令，但去年巴赫姆特（Bakhmut）失守就挨轟不夠當機立斷。

阿夫迪夫卡市內的焦化廠曾是烏東頓巴斯（Donbas）地區的經濟支柱與象徵。為烏克蘭首富亞赫米托夫（Rinat Akhmetov）所有的這間焦化廠一度是烏克蘭最大焦煤產地，但連年戰禍讓當地大部分淪為廢墟。

如今焦化廠可能成烏軍在當地的最後堡壘，一如2022年馬立波圍城戰時烏軍堅守的亞速鋼鐵廠。然而烏軍方面指阿夫迪夫卡失守只是時間問題，烏軍今天表示隨俄軍開始迅速推進，他們已自一些陣地撤退。

俄軍在2023年秋天頻頻轟炸阿夫迪夫卡，有時一天能扔數十枚炸彈；目前俄軍已從北面慢慢向城內推進，即將完全切斷通往阿夫迪夫卡的要道，將全城孤立。

紐約時報指出，烏軍在阿夫迪夫卡戰況惡化近幾週顯而易見。烏軍已派精銳的第3突擊旅赴當地支援，第3突擊旅旅長畢列斯基（Andrii Biletskyi）指出，俄軍能輪換更多部隊並投入更多資源。

他說：「阿夫迪夫卡像是地獄。城內情況危急且瞬息萬變。我們被迫要360度全方位接戰敵方新投入的作戰部隊。」

然而隨美援卡關，阿夫迪夫卡的烏軍指揮官們被迫實施彈藥配給，俄軍則趁勢再攻下市內兩個據點；烏軍彈藥短缺問題在阿夫迪夫卡尤其嚴重，給小股的俄軍突擊單位更多機會滲入。

俄軍目前對阿夫迪夫卡採取兩面夾擊，南線的挺進讓城內烏軍有被切斷之虞；北線攻勢則已在多處打穿一條烏軍重要補給線。

烏軍在阿夫迪夫卡的發言人利霍維（Dmytro Lykhovii）說：「補給與疏散變得極富挑戰，所幸事前準備的另一條替代後勤路線有發揮作用。」

利霍維說，俄軍目標是最終將守軍逐步圍困於市區北端的焦化廠。若烏軍被迫退出市內住宅地帶，焦化廠是最後一塊可供堅守之處。

烏克蘭 俄國 澤倫斯基

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