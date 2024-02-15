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傳普亭提議與烏停戰但不還占領地 遭美國拒絕

編譯中心／綜合14日電

俄軍侵烏將滿兩周年，路透13日引述三名俄羅斯消息人士指出，俄羅斯總統普亭曾提議和烏克蘭停火，不過遭到美國拒絕，普亭提出的停火條件包含在現階段的邊界上凍結衝突，並且不願放棄俄羅斯已經控制的烏克蘭領土。消息人士透露，克宮認為，和美國就停火問題進一步接觸已經沒有意義，因此俄烏戰爭將持續下去。

據台北中國時報引述路透報導，三名俄方消息人士披露普亭去年通過俄羅斯的中東阿拉伯伙伴等中間人，多次公開或私下向華府暗示他準備考慮停火，普亭雖然不願意交還俄軍占領的烏克蘭土地，但提議停止目前戰線的衝突。

一名了解2023年底及2024年討論的高階俄國消息人士表示：「與美國人的接觸毫無結果。」

第二名消息人士透露，美國透過中間人向俄羅斯表示，華府不會在烏克蘭沒有參與的情況下討論停火，因此雙方的接觸以失敗告終。第三名消息人士說華府不願對烏克蘭施壓。

針對報導，白宮、美國國務院及中央情報局都拒絕回應。克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）14日被問及該報道是否屬實時回應稱，「不，這不是真的。」

另據日本放送協會（NHK）報導，英國國際戰略研究所（International Institute for Strategic Studies）13日公布年度報告「軍事平衡」（Military Balance）指出，俄羅斯入侵烏克蘭以來損失將近3000輛坦克，「相當於軍事行動前的現役庫存數量」。

該所表示，莫斯科已經開始調度庫存的舊坦克，預估「可供俄羅斯再撐3年嚴重損失」。

另一方面，報告揭露，儘管烏克蘭有西方國家軍援，同時使用成本較低的無人機和其他武器，可是烏克蘭軍備依舊遭受重大損失。報告提到，俄烏戰爭的僵局可能持續到今年年底。

烏克蘭 俄羅斯 普亭

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