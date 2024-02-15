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烏無人艇突襲 擊沉俄大型登陸艦

編譯中心／綜合14日電
烏克蘭國防官員透露，烏國軍情部門14日在黑海攻擊與摧毀了俄羅斯大型登陸艦「凱薩．庫尼科夫號」（圖）。資料照片。路透
烏克蘭國防官員透露，烏國軍情部門14日在黑海攻擊與摧毀了俄羅斯大型登陸艦「凱薩．庫尼科夫號」（圖）。資料照片。路透

烏克蘭國防部14日在社群媒體平台「X」發文，宣布以無人艇在黑海攻擊並摧毀了俄軍登陸艦「凱薩．庫尼科夫號」（Caesar Kunikov，BDK-64）。

據烏國官方說法，襲擊地點鄰近克里米亞半島阿盧普卡（Alupka），「位於烏克蘭的領海」。該名未獲授權公開發言的烏國官員則告訴CNN，作為聯合作戰的一環。

據稱，「凱薩．庫尼科夫號」遇襲重創，已無法挽救並沉入黑海。雖然CNN無法獨立核實烏國官員的說法，但「X」已出現GUR發布的影像。根據公開來源情報帳號的描述，「凱薩．庫尼科夫號」遭多艘烏軍無人艇擊中後，很快就翻覆沉沒。

另據路透報導，烏克蘭官員還表示，俄羅斯徹夜對烏克蘭東部頓內茨克州（Donetsk）的市鎮塞利多韋（Selydove）發動飛彈攻擊，造成3人喪生，13人受傷，並毀壞一間醫院和幾戶住家。

烏克蘭官員說，俄羅斯最近幾周加強對塞利多韋的空襲。塞利多韋戰前人口約2萬4000人。

頓內茨克州長菲拉什金（Vadym Filashkin）在Telegram表示，塞利多韋醫院的一側在俄國夜間發動的數次攻擊中受損，100名患者被疏散到附近城鎮的醫院，醫療機構內部窗戶被炸毀、瓦礫遍地。

俄國和烏克蘭都否認在對方領土上針對平民發動攻擊。

烏克蘭 俄羅斯 俄國

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