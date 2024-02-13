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基輔專家：俄以鋯石極音速飛彈攻烏 近兩年首見

中央社莫斯科12日綜合外電報導
俄國高希柯夫海軍上將巡艦2022年5月在巴倫支海發射「鋯石」極音速飛彈。(美聯社)
俄國高希柯夫海軍上將巡艦2022年5月在巴倫支海發射「鋯石」極音速飛彈。(美聯社)

基輔一家研究機構的負責人今天說，初步分析推斷，俄羅斯上周以極音速鋯石飛彈攻打基輔，這是在打了近兩年的俄烏戰爭中首度使用鋯石飛彈，對烏克蘭防空系統構成新的挑戰。

路透報導，基輔鑑識科學研究所（Kyiv Scientific-Research Institute for Forensic Examinations）所長盧文（Oleksandr Ruvin）在他的通訊軟體Telegram頻道上表示，他的機構完成了對俄羅斯本月7日攻擊的飛彈碎片初步分析。

他在初步分析報告中附上一段影片，內含據稱是飛彈殘骸的畫面，上頭有特定標記。他寫道：「在這個情況下，我們看到3M22鋯石（Zircon）飛彈的特徵元素。發動機與轉向機制的零件與碎片有特定標誌。」

俄羅斯國防部未立即回覆置評要求。

根據俄羅斯說法，鋯石飛彈射程可達1000公里，飛行速度為音速的9倍。軍事分析師先前表示，這款飛彈的速度屬極音速，可能意味著可大幅縮短防空反應時間，且具有攻擊大型、縱深和堅固目標的能力。

俄羅斯先前表示已於2022年6月完成鋯石飛彈的測試；俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）稱鋯石飛彈是無可匹敵的新一代武器系統的一部分。

如果俄方在烏克蘭使用鋯石飛彈的情況獲得證實，在西方未來軍事援助充滿不確定的情況下，這款武器恐將對烏克蘭的防空系統構成額外挑戰。

俄羅斯使用一系列不同的遠程飛彈與無人機定期對烏克蘭發動空襲。鋯石飛彈起初是設計來當作海上發射武器，之後又研發出地面發射版本。

盧文的聲明未提到俄方日前是從陸地或海上發射這款武器。他說，在殘骸上找到的標誌顯示，這款武器是最近才組裝完成。

官員說，俄羅斯本月7日攻擊事件造成至少5人死亡，並導致住宅大樓與能源基礎設施受損。

俄羅斯 烏克蘭 普亭

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