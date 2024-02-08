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習近平與普亭通話 稱同經受了諸多風浪考驗

習近平與普亭通話 稱一起經受了諸多風浪考驗

中央社台北8日電
俄國總統普亭(左)與中國國家主席習近平去年在北京會面。(路透)
俄國總統普亭(左)與中國國家主席習近平去年在北京會面。(路透)

中國國家主席習近平今天與俄羅斯總統普亭通電話時說，中俄一起經受了諸多風浪考驗；雙方要密切戰略協作，捍衛各自國家主權。普亭則稱，反對任何在台灣議題上「挑釁中國」的危險行為。

據新華社報導，中俄兩國元首8日通電話互致新春問候。

習近平說，「回首走過的路，我們一起經受了諸多風浪考驗」。展望未來，中俄關係面臨新的發展機遇。中方願和俄方繼續秉持守望相助、世代友好的精神，攜手譜寫中俄關係新篇章。

習近平強調，雙方要密切戰略協作，捍衛各自國家主權、安全、發展利益，堅決反對外部勢力干涉內政。雙方要培育兩國合作新動能，維護產業鏈、供應鏈穩定。

他並表示，中方積極支持俄方擔任2024年金磚國家輪值主席國工作，願和俄方加強國際多邊協作，「倡導平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化，推動全球治理體系朝著更加公正合理的方向發展」。

據報導，普亭（Vladimir Putin）表示，在雙方共同努力下，「俄中關係達到前所未有的高水平」。俄方願和中方加強在上海合作組織等地區和國際多邊架構內溝通協作，相互支持，維護各自正當利益。

他還說，俄方堅定恪守「一個中國原則」，「反對任何在台灣問題上挑釁中國的危險行為，相信任何阻遏中國和平統一的圖謀都不會得逞」。

俄羅斯侵略烏克蘭即將滿2周年，中方關於這次通話的報導裡未提到俄烏戰爭。不過，報導指出，習近平和普亭都同意在新的一年裡繼續保持密切交往，就中俄關係和共同關心的戰略性問題深入交流。

普亭 習近平 俄羅斯

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