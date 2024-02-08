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抗俄加把勁 烏領先全球成立純無人機部隊

編譯中心／綜合7日電
烏克蘭軍方將成立獨立的「無人機部隊」，這也是全球軍事史上第一支無人機部隊；圖為烏克蘭軍人在前線操作無人機。（路透）
烏克蘭軍方將成立獨立的「無人機部隊」，這也是全球軍事史上第一支無人機部隊；圖為烏克蘭軍人在前線操作無人機。（路透）

俄烏戰爭即將邁入第3年，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）6日宣布，軍方將成立獨立的「無人機部隊」，進一步強化戰場利器，而這也是全球軍事史上第一支無人機部隊，他和軍方官員表示，這種武器對於對抗俄羅斯的戰爭至關重要。土耳其武器公司「拜卡科技」也宣布，將在烏克蘭成立無人機大廠，預估年產量將達到120架。

中央社引述路透報導，澤倫斯基簽署一項法令，要求政府和武裝部隊總參謀部「解決從烏克蘭軍隊中建立獨立的無人機系統部隊問題」。

澤倫斯基在夜間視訊演講中說：「我剛剛簽署法令，將在我們的武裝部隊內建立一個獨立的分支，一個無人機系統部隊。」「這不是未來要面對的問題，須在不久的將來提供具體成果。今年很多方面都必須是決定性的，而且顯然在戰場上。」

烏克蘭數位轉型部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）表示，這個獨立部門將為軍隊的技術發展提供「強大的推動力」。他說，過去一年來，無人機「從根本上改變了戰局，有效阻止俄羅斯的攻擊，並支持烏克蘭武裝部隊的反擊」。根據澤倫斯基的法令，研究結果將提交國家安全與國防事務委員會（National Security and Defence Council）。

此外，據中時新聞網報導，無人機在現代戰爭中日益受到重視，美國、以色列等國家都在戰場上大量使用無人機，但都隸屬於陸軍、空軍、情報局等單位，從未組織一支專門部隊。華府布魯金斯研究所（Brookings Institution）外交政策研究員瑞戴爾（Bruce Riedel）說：「就我所知烏克蘭是第一個。」

與此同時，土耳其武器公司拜卡科技（Baykar）也宣布，將在基輔附近設立無人機工廠，預計將聘用500名人員，每年生產120架「旗手」TB2或TB3大型無人機。

另據烏克蘭官員指出，俄羅斯7日上午的交通尖峰時段，對首都基輔和其他城市發動飛彈和無人機空襲，至少造成5死、30餘傷，並有多處民宅和能源相關基礎建設受損。

歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）正在基輔進行訪問，展現歐盟對烏國的支持。他稍早在社群媒體X說，基輔各地響起空襲警報，他一早就在防空洞度過，並貼出正在避難時的照片。

烏克蘭 澤倫斯基 俄羅斯

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