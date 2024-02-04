俄副外長訪南韓 對烏克蘭、北韓問題難達共識

俄羅斯副外長魯登科（Andrey Rudenko）日前訪問南韓，先後拜會南韓外交部高層及朝鮮半島和平交涉本部長金健等，但就烏克蘭、北韓等外交問題未達共識。情境示意圖。圖／Ingimage

俄羅斯 副外長魯登科（Andrey Rudenko）日前訪問南韓 ，先後拜會南韓外交部高層及朝鮮半島和平交涉本部長金健等，但就烏克蘭、北韓 等外交問題未達共識。

南韓外交部今天發布新聞稿表示，魯登科2日訪韓會見多名外交部高層官員，南韓方就北韓與俄羅斯的軍事合作嚴正表達立場，要求俄羅斯採取負責任的行動，並協助避免損害南韓人民與企業的正當權益。

主掌俄羅斯與兩韓關係的魯登科，也是代表俄羅斯參與六方會談、討論北韓核問題的首席代表。金健與他會面時，同樣就北韓與俄羅斯軍事合作對朝鮮半島及歐洲安保造成的威脅表明立場，要求俄羅斯立即停止與北韓合作，遵守聯合國安理會決議。

南韓外交部表示，雙方會中同意就北韓核問題持續保持溝通，以符合兩國的利益。

不過，俄羅斯國家通訊社塔斯社（TASS）今天引述俄羅斯外交部聲明報導，魯登科這次訪問南韓，就區域緊張情勢急遽升溫表達強烈憂心，並主張美國為了自身目標在軍事等領域上採取挑釁政策才是造成區域緊張的主因，明顯與南韓政府立場相悖。

聲明表示，魯登科向南韓方面表明，為增進區域和平穩定，俄羅斯將依據國際法規，繼續與北韓發展互惠合作。

魯登科訪問南韓當天，塔斯社正好刊出俄國外交部譴責南韓總統尹錫悅發言的報導，引起韓媒關注。據報導，俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）批評指出，尹錫悅上月底稱北韓政權是全世界唯一一個將預防性使用核武程序法制化的「非理性集團」，此說法具「明顯偏向」。

南韓外交部則在3日向媒體發表回覆，反批沙卡洛娃的發言無理且無知，指出「俄羅斯領導人以特別軍事作戰稱呼明顯違反國際法的入侵烏克蘭行為，才是意圖誤導國際社會的牽強說法」；同日也召見俄羅斯駐南韓大使，對俄國外交部發言嚴正抗議。

韓聯社報導指出，在烏克蘭戰事及北韓核武問題上，南韓與俄羅斯利害攸關，雙邊關係恐怕很難出現明顯轉機；但南韓外交官員仍認為，俄方這次願意派遣高層直接訪問南韓溝通，也是一項重要表態，有必要持續關注雙方關係變化。