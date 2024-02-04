不滿徵兵令 俄軍妻上街示威「還我丈夫、兒子」

人權團體2月3日在俄國首都莫斯科舉辦示威，參加遊行的一名婦人拿著寫有「回家」的俄文標語。（路透）

俄烏戰爭至2月24日，即將屆滿2年，俄國 國內反彈聲浪有逐漸增大趨勢。人權團體3日在首都莫斯科發起示威，反對政府徵兵動員令，許多軍人妻子也參加遊行；俄國警方大陣仗維安，至少逮捕27人。

去年9月俄國總統普亭頒布動員令，徵召30萬後備軍人投入對烏克蘭 作戰，如今要求俄國軍人回家的聲浪逐漸擴大，愈來愈多的女性要求政府讓她們的丈夫、兒子或兄弟返回俄國。

路透報導，俄國人權組織「蘇聯內務部」（OVD-Info）代表被動員令徵召、赴烏克蘭前作戰的俄國軍人妻子，3日在克里姆林宮旁的「無名將士塚」獻花。該組織表示，被捕的人大多是記者，其中部分已獲釋，其他人則覊押在莫斯科市區數個地點。

莫斯科檢察官辦公室對現場民眾發出警告，稱這場遊行未向當局申請，不得參與未獲批准的集會。

此外，波蘭總統杜達(Andrzej Duda)表示，他不確定烏克蘭是否能夠重新奪回被俄羅斯占領的克里米亞(Crimea)半島，但是他相信烏克蘭可以奪回頓內茨克(Donetsk)和盧甘斯克(Luhansk)。他的這番言論引起執政聯盟政界人士的批評。

杜達的言論遭到多位議員的批評。親歐盟政黨「公民聯盟」(Civic Coalition)的議員吉爾蒂奇 (Roman Giertych在社群媒體平台X上寫道：「我想提醒杜達先生，我們國家的有些城市在歷史上屬於波蘭的時間，比屬於其他國家的時間短。」

「法律正義黨」( PiS)議員弗吉爾(Radoslaw Fogiel)批評杜達說：「多麼愚蠢的言論啊！」並指杜達的說法毫無根據。弗吉爾在X上寫道：「他其實是用他不知道，直接回答有關烏克蘭收復克里米亞的問題。」

另一方面，路透2日引述兩名消息人士指出，烏克蘭政府已知會美國白宮，基輔當局計畫開除負責監督烏克蘭抗俄作戰的武裝部隊總司令扎盧茲尼（Valeriy Zaluzhnyi）。

扎盧茲尼與烏克蘭總統澤倫斯基 （Volodymyr Zelenskyy）在許多議題上發生衝突。在傳出撤換扎盧茲尼的消息之前，烏克蘭去年發動的反攻行動未能大量奪回遭俄羅斯占據的領土。

路透報導，一名親近澤倫斯基辦公室的消息人士表示，兩人對於新一波軍事動員行動爭論不休，澤倫斯基反對扎盧茲尼提出徵召50萬名新兵的建議，認為烏軍已擁有足夠人員，可被更有效率運用。

然而，這名消息人士也說，由於雙方正在討論下一步的方向，解除扎盧茲尼武裝部隊總司令職務的程序目前暫緩，還不清楚過程需要多久時間。

另一名消息人士指出，白宮未對烏克蘭撤換扎盧茲尼的計畫表達立場。