「不要飛行垃圾」烏克蘭爆拒收澳洲退役戰機

澳洲金融評論報日前獨家披露，烏克蘭空軍一位高級官員2023年告訴兩名澳洲人士，對捐贈退役的F/A-18「大黃蜂」戰機不感興趣，稱「我們不想要你們的飛行垃圾」。（路透資料照片）

澳洲 媒體近日獨家披露，烏克蘭 空軍一位高級官員2023年告訴兩名澳洲人士，他對捐贈41架退役的F/A-18「大黃蜂」戰機不感興趣。一位在場人士透露，此人稱「我們不想要你們的飛行垃圾（flying trash）」。

澳洲金融評論報（Financial Review）日前報導，該報2023年3月提出了澳方捐贈戰機的想法，兩個月後洩露的消息稱美方對此「持贊同態度」。

根據報導，澳洲皇家空軍的F/A-18戰機服役期間為1984年至2021年，因此型戰機專為航艦設計，堅固的起落架適用於烏克蘭飽受戰爭摧殘的跑道，也可以短距離起降。然而，烏克蘭已跟歐美就接收F-16戰機展開談判，烏國空軍也擔心兩種外國戰機的後勤作業會把他們壓得喘不過氣。

澳洲金融評論報記者取得的獨家消息指出，就在澳方人士2023年鼓勵就F/A-18提出正式請求時，烏國空軍高官把這一批戰機描述成澳洲需要處分的垃圾。一位國防承包商說，「他把戰機稱作『飛行垃圾』，基本上扼殺了F/A-18協議，如果他沒有這麼做，這些戰機現在早就飛越烏克蘭了」。

但根據此前新聞，烏克蘭2023年12月初曾提出一份希望取得的美製武器清單，其中就有F-18戰機，澳烏兩國據報隨後就這批戰機恢復談判。澳洲國防部 長馬勒斯（Richard Marles）近日拒絕評論這批戰機，但發言人稱該批戰機正在拆解和處置的最後階段。

澳洲金融評論報同時提到，儘管艾班尼斯總理稱坎培拉當局是北約以外的烏克蘭最大軍事捐助國之一，但澳洲國防部官員似乎不太願意贈送正在使用的裝備，也沒有搶先烏克蘭要求，就提供MRH-90太攀蛇（Taipan）運輸直升機在內的不需要裝備。當烏方2023年12月提出要求時，太攀蛇直升機都已經遭到拆解。

有別於眾多支持烏克蘭的國家，澳洲拒絕重開基輔的使館，減少了兩國之間的直接接觸。在此同時，基輔當局一直在竭力應對澳洲的官僚手續。

此外，除了澤倫斯基總統，許多人都代表烏克蘭政府發言，就烏方想要的配備發出不同的信號。該名參與兩國協商的國防承包商表示，由於這些問題，導致雙方關係緊張，「這在目前是場超級災難…他們不擅長文書作業，這毀了整件事」。