歐盟大灑幣 通過長期援烏及防衛移民等700億美元資金

比利時布魯塞爾歐盟執委會總部外的歐盟旗幟。（路透）

歐洲聯盟（EU）27國領導人今天一致同意設置4年援烏基金500億歐元（約540億美元），原先反對的匈牙利不再卡關。同時並通過加碼其他援外資金、投資軍火產能、移民事務等，合計6筆新錢共646億歐元（約700億美元）。

歐盟 理事會（European Council）今天舉行臨時高峰會，以處理數月來因匈牙利抵制而無法通過的「烏克蘭 機制」（Ukraine Facility）。

該機制是在去年6月由歐盟執委會（European Commission）提出，希望以2024至2027年為期，一次匡列500億歐元（約540億美元）以協助烏克蘭戰後重建，但匈牙利原想將4年包裹預算 打散成每年核可一次，以便有更多機會用卡案交換其他利益。

高峰會前歐盟圈內沸沸揚揚，傳出其他26國決心今天無論匈牙利總理奧班（Viktor Orban）如何擺譜也要通過此案，包括趁他去上廁所時達成匈牙利「出席卻不在場」的共識。去年12月歐盟峰會就是以奧班在關鍵時刻走出會場才能「一致同意」開啟烏克蘭加入歐盟的正式談判。

還好這次奧班沒有太為難盟國，在場外比利時農民開出多輛重型農機運具包圍歐盟區、抗議歐盟農業政策，多國領導人急著處理更多棘手政務的氛圍下，高峰會很快就達成結論。

「烏克蘭機制」以4年共500億歐元為上限，其中330億元為貸款，由歐盟預算提供擔保；另170億元為不用償還的援助，透過設置「烏克蘭儲備」（Ukraine Reserve）的方式管理，包括未來歐盟若能合法動用被凍結在歐盟國家的俄羅斯中央銀行資產孳息，也將納入該儲備之內。

這個機制的運作原則上將由烏克蘭政府提出具體經費需求計畫，經歐盟執委會審核、撥款，不用每年每筆還要經27國核可。高峰會結論文件指出，執委會將每年提出實行這個機制的成果報告，供歐盟理事會討論、提供指導方針，並設有前提條件，即烏克蘭必須有效維持民主制度，包括多黨政治和保障人權等。

除了同意500億援烏新資金，歐盟高峰會今天也通過加碼其他援外資金76億歐元、移民事務20億歐元，用途諸如補助土耳其等敘利亞難民赴歐主要管道的國家做好邊境管控。

另外，峰會也同意增加自然災害等緊急援助資金15億歐元，還有加碼投入15億歐元到「歐洲防衛基金」（European Defence Fund），以提高歐洲軍火工業的產能。

兼管歐盟軍事政策的對外事務高級代表波瑞爾（Josep Borrell）昨天在非正式國防部長會議後記者會上，公布對烏克蘭軍事援助的數字，包括歐盟原承諾3月底前將提供100萬枚砲彈，屆時將只能達標一半，包括33萬枚來自各國庫存，24.2萬枚從繼續清庫存、各國自行採購或聯合採購而來。

波瑞爾強調，歐洲國防工業的產能自俄烏戰爭以來，2年內已增加40%，3月起到年底預計還有63萬枚砲彈將交貨，因此歐盟總共會有超過百萬枚砲彈在年底前提供給烏克蘭。