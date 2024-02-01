俄羅斯軍機空難後 俄烏再交換戰俘400人

俄羅斯和烏克蘭1月31日交換戰俘，互相釋放約200人。圖為烏克蘭戰俘相互擁抱、喜極而泣。(美聯社)

俄羅斯 和烏克蘭 1月31日交換戰俘，互相釋放約200人，是上周一架俄羅斯軍用運輸機墜毀以來首次換俘。

俄羅斯國防部 表示，經過與烏方談判後，195名有生命危險的俄羅斯軍人從烏克蘭控制區返回俄羅斯，接受醫療和心理治療。作為回應，烏克蘭武裝部隊中的195名也被移交回國。

烏克蘭總統澤倫斯基同日在社群媒體X上證實，稱這是迄今為止最大規模的換囚行動之一，合計共207人。回報人數比俄方略高些。

烏克蘭負責戰俘事務的政府機構表示，這是第50次戰俘互換，稱返烏戰俘包括武裝部隊士兵、國民警衛隊士兵、邊境警衛、海軍陸戰隊員、戰地醫務人員和平民等，其中36人受傷或患有嚴重疾病。

俄新社報導，這次交換戰俘是由阿拉伯聯合大公國居中斡旋，雙方最近也是規模最大的一次換俘行動是在1月3日，雙方共計交換478人。

1月24日，俄羅斯一架伊留申Il-76型運輸機在別爾哥羅德州西部墜毀，機上人員全部罹難。俄羅斯國防部稱機上載有65名烏軍戰俘，並宣稱運輸機遭烏克蘭飛彈擊落。

基輔並沒有完全否認莫斯科對這起事件的說法，但質疑被俘虜的烏克蘭士兵是否真的在機上，並呼籲莫斯科，公布罹難者遺體的照片，或提供其他證據來支持其說法。