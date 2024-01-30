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疑威脅到澤倫斯基連任…烏軍總司令傳被要求請辭

編譯徐榆涵／即時報導
傳烏克蘭總統澤倫斯基(圖中)要求武裝部隊總司令扎盧茲尼（右一）自行請辭，但遭到拒絕。(路透)
傳烏克蘭總統澤倫斯基(圖中)要求武裝部隊總司令扎盧茲尼（右一）自行請辭，但遭到拒絕。(路透)

英國衛報報導，烏克蘭總統澤倫斯基29日要求武裝部隊總司令扎盧茲尼（Valeriy Zaluzhnyi）自行請辭，但遭到拒絕。

烏克蘭反對派議員、扎盧茲尼的盟友貢恰連科（Oleksii Goncharenko）指出，根據他的了解，「總統要求扎盧日尼辭職，但他拒絕這樣做」。

貢恰連科說，「我個人認為這是一個壞主意。 他們之間不存在根本性問題，但澤倫斯基辦公室擔心扎盧茲尼一直在發表政治而非軍事聲明。」

烏克蘭國防部29日表示，社群媒體上流傳扎盧茲尼將被迫下台一事「並非事實」。

目前尚不清楚事情是否會就此落幕。 貢恰連科表示，澤倫斯基在評估公眾和國際反應後，可能解僱扎盧茲尼並找人取代，但此過程需要國防部長支持。

報導指出，最有可能的接班人是烏克蘭軍事情報局局長布達諾夫（Kyrylo Budanov），他也曾被傳聞會接替現任國防部長。

澤倫斯基與扎盧茲尼之間的爭端似乎出於政治因素。扎盧茲尼是烏克蘭除澤倫斯基之外最受歡迎的人物，他的聲望也讓澤倫斯基辦公室頗為不滿。

烏克蘭媒體幾個月來一直猜測，如果在戰爭繼續下如期舉辦大選，扎盧茲尼也參選，那他將成為唯一能挑戰尋求連任的澤倫斯基之候選人。

澤倫斯基 烏克蘭 國防部

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