促烏克蘭反腐…澤倫斯基公開個人收入 戰後減少逾6成

烏克蘭總統澤倫斯基28日首度公開2021年至2022年收入情況，拋磚引玉呼籲官員揭露收入，盼促進透明度、終結公家機關貪腐，力求順利進軍歐盟。（路透）

烏克蘭 安全局27日甫證實查獲國防部一起近4000萬美元的軍購弊案，總統澤倫斯基 （Volodymyr Zelenskyy）28日即首度公開個人2021年至2022年收入情況，拋磚引玉呼籲國家官員揭露收入，盼促進透明度、終結公家機關貪腐，力求順利進軍歐盟。

路透報導，澤倫斯基及其家人申報2021年收入為1080萬荷林夫納，相當於28萬6168美元，其中包括賣公債賺入14萬2000美元，整體較2020年有所減少；2022年俄羅斯 入侵烏克蘭，澤倫斯基收入銳減至370萬荷林夫納，相當於9萬8039美元，一部分原因是戰爭爆發影響房產租金。澤倫斯基戰前戰後收入減少將近3倍。

澤倫斯基帶頭公開收入除了以表加入歐盟的決心，同時也是向提供軍援的盟友及給予金援的組織，如國際貨幣基金組織（IMF），傳達全力打擊貪腐的訊息。

烏克蘭國家預防腐敗局（National Agency on Corruption Prevention）上月也重啟申報收入審查登記。

此外，匈牙利極右翼政黨「我們的祖國」（Our Homeland）27日邀集歐洲極右翼陣營的「德國另類選擇黨」（ AfD）和「荷蘭民主論壇黨」（FVD）等召開會議，會中「我們的祖國」黨魁托洛斯柯伊（Laszlo Toroczkai）揚言一旦烏克蘭敗給俄羅斯，匈牙利將宣稱烏克蘭西部外喀爾巴阡州（Transcarpathia）為國家領土，讓該地區15萬名匈牙利裔居民擁有自治權。對此匈牙利外交部和烏克蘭駐布達佩斯大使館均未立即置評。

匈牙利極右翼政黨「我們的祖國」黨魁托洛斯柯伊27日揚言，一旦烏克蘭輸給俄羅斯，匈牙利將宣稱烏克蘭西部外喀爾巴阡州為國家領土，讓該地15萬名匈牙利裔居民擁有自治權。（路透）

匈牙利總理奧班（Viktor Orban）去年底才在公開表達支持烏克蘭主權和領主完整。匈牙利外交部長西亞爾托（Peter Szijjarto）預計29日出訪烏克蘭拜訪烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）和總理什米哈爾（Denys Shmyhal），討論兩國領導人會晤事宜。

匈牙利和烏克蘭對於外喀爾巴阡州匈牙利裔素來多有爭執，布達佩斯稱基輔限制當地15萬名匈牙利裔使用母語。

而俄羅斯中央選舉委員會29日正式將普亭（Vladimir Putin）登記為今年3月總統大選候選人，他幾乎篤定會贏得這場大選，繼續執政6年。