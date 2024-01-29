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抗俄近2年 烏爆國防高官吞4000萬軍購弊案

編譯中心╱綜合28日電
烏克蘭軍方近期爆發軍購弊案。圖為烏克蘭頓內茨克州巴赫姆特的烏克蘭陣地，烏軍準備填裝L119榴彈砲的彈藥。(路透)
烏克蘭軍方近期爆發軍購弊案。圖為烏克蘭頓內茨克州巴赫姆特的烏克蘭陣地，烏軍準備填裝L119榴彈砲的彈藥。(路透)

烏克蘭安全局27日宣布破獲一起烏克蘭軍方採購武器的貪腐案，前任和現任國防部高官勾結武器供應商，中飽私囊將近4000萬美元，5名涉案人已遭起訴。

路透報導，烏克蘭安全局聲明表示，2022年8月俄烏戰爭爆發6個月後，烏克蘭國防部與武器供應商利維夫兵工廠敲定10萬枚迫擊砲彈合約，並且提前付款，但供應商從未交付武器，隨後資金被轉移到其他外國帳戶。

後續查出，現任及前任國防部高官和供應商裡應外合，通過運作簽訂不同合約，中飽私囊將近15億荷林夫納，折合約4000萬美元。

聲明表示，國防部和這間武器供應商有五人被發出「嫌疑通知書」，這是烏克蘭法律訴訟的第一階段。其中一名涉案人企圖穿越邊境時遭當局拘留。烏克蘭檢察總長說，被竊款項已經追回，將重新納入國防預算。

在烏克蘭遭俄羅斯入侵即將滿兩年之際，這項消息必定引發各界譁然。烏軍一直傳出貪腐問題，烏國當局要維持士氣，也在爭取加入歐盟，但貪腐一直是加入歐盟的最大障礙之一。

烏克蘭國防部前部長列茲尼科夫（Oleksiy Reznikov）去年9月因手下多人涉及多起貪汙案遭免職，儘管他在代表烏克蘭與西方盟友進行討論方面享有良好聲譽。列茲尼科夫本人並未被指控涉貪，但在他領導下，軍隊發生了多起弊案，其中一起是關於部隊伙食，另一起是因為軍服採購。

此外，俄羅斯總統普亭27日在一場二戰紀念碑揭幕儀式上嚴厲斥責歐洲國家的「反俄情緒」，並就人權問題批評波羅的海國家。

路透報導，自從2022年2月俄國全面入侵烏克蘭後，普亭一直將這場戰爭比作對抗納粹的戰鬥，以凝聚國家團結。

烏克蘭曾是蘇聯的一部份，也遭受過希特勒軍隊的破壞，但烏克蘭拒絕這種比較，認為這是俄國為侵略戰爭而捏造的藉口。

普亭也在演講中就人權問題狠批波羅的海國家。波海三國愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛一直是對俄羅斯入侵烏克蘭最猛烈的批評者之一。

波海三國於冷戰期間曾受莫斯科當局統治，現在則是歐盟和北大西洋公約組織成員國。

烏克蘭 國防部 普亭

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