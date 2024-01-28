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美將助烏積存國防實力 避免再掉更多領土

編譯中心／綜合27日電
烏克蘭斯洛維安斯克（Sloviansk）一名當地居民，在27日夜間，看著被俄羅斯火箭彈襲後的一棟建築。（美聯社）
烏克蘭斯洛維安斯克（Sloviansk）一名當地居民，在27日夜間，看著被俄羅斯火箭彈襲後的一棟建築。（美聯社）

去年夏天烏克蘭大反攻踢到鐵板後，拜登政府的新方略將不著收復失土，而是協助基輔能擋住俄國新攻勢，進而強化烏克蘭整體國防與經濟實力等長期目標；華盛頓郵報披露，即將端出的新方略相較去年堪稱大翻轉，一名拜登政府高層說：「對烏克蘭來說，很難再像去年般於整個前線發起全面推進，這點無庸置疑。」

華郵指出，這名參與內部決策的高層表示，美國新方略的構想是讓烏克蘭能守住目前戰線「並改弦更張，目標是讓他們到2024年底前變得更強大...讓他們能撐更久」。

鑑於去年令人失望的大反攻、考量再進行類似反攻只會重蹈覆轍以及相關必要性，目前有30多個國家致力讓烏克蘭能得到長期的安全與經濟支持，已各自準備概述未來10年具體承諾的政策方針，美國的方略只是多國努力中的一環。

然而各方很清楚，成功關鍵幾乎完全取決於華府。美國是烏克蘭迄今為止最大的資金、裝備軍援者及多邊工作的協調者。拜登政府計劃今春頒布正由國務院擘畫的美方版10年承諾，但前提是總統拜登所提610億美元後續援烏資金能過得了國會這關。

按美方官員說法，美國的新方略是確保烏克蘭短期內能持續作戰，並為烏克蘭打造一支能嚇阻日後俄國侵略的軍隊，並提出具體承諾與計畫協助烏克蘭保護、重建和擴大工業與出口基底，還要協助烏克蘭開展全面融入西方社會所需的政治改革。

西方現對烏軍2024年的展望不再是像2022下半年和2023年那種與俄軍大規模砲戰，而是要避免已失1/5國土的烏克蘭再掉更多領土。

另一方面，俄國伊留申Il-76型（Ilyushin II-76）運輸機24日上午墜毀毗鄰烏克蘭邊境的貝爾哥羅德州，機上74人包括65名烏國戰俘、6名俄國機組員和3名俄國軍事護送人員全數罹難。半島電視台報導，俄羅斯總統普亭26日首度談及此事，指控烏克蘭防空系統擊落這架飛機，並稱烏方明知道飛機上載有65名烏國戰俘。

普亭26日在電視上發表評論稱：「我不知道他們是故意的還是誤擊，但顯然他們都這麼做了。無論如何，當時發生的事是犯罪。無論是出於疏忽還是故意，總之，這是犯罪。」

普亭還說，這架飛機根本不可能被俄國的「友軍火力」擊落，因為俄軍防空系統有保護措施，能防止擊落自家飛機。

不過，烏克蘭對於俄方表示懷疑。報導指出，烏克蘭國防情報局發言人尤索夫（Andriy Yusov）表示，運到太平間的屍體數量與飛機上機組人員數量相符，沒有發現其他屍體。

俄國總統普亭普亭首談墜機事件，控烏克蘭射飛彈，且明知飛機上有戰俘。（歐新社）
俄國總統普亭普亭首談墜機事件，控烏克蘭射飛彈，且明知飛機上有戰俘。（歐新社）

烏克蘭 俄國 拜登

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