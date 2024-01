撫慰人心幫忙捕鼠 貓咪成俄烏前線嬌客

俄烏戰爭即將屆滿兩年,在雙方鏖戰的前線除橫飛的子彈、砲彈外,現在又多一個常客-貓咪。

烏克蘭社群媒體 現在滿是貓兒的圖片或影音,顯示牠們如今是前線官兵一大心靈慰藉,另可透過貓咪「賣萌」吸引民眾捐獻,當然也能讓貓兒在戰壕內發揮捕鼠本色。

俄羅斯 這邊也是如此,經常能在社媒平台Telegram上看到俄軍官兵的「曬貓」影音,同時也能沖淡俄軍予人的冷酷、暴力刻板印象。

政治新聞網Politico.eu指出,兩軍的貓大多來自前線附近遭戰火蹂躪的村鎮。被飼主因逃難而遺棄後,貓兒為躲避接連不斷的砲擊、無人機攻擊與地雷而尋求人類保護。

烏軍軍醫雅布臣卡(Oleksandr Yabchanka)解釋:「當這些已被嚇壞的小東西跑向你、尋求保護,這讓人難以拒絕。我們有能力,所以要保護跟我們一樣因俄國人入侵而遭遇慘況、卻更為弱小者。」

烏克蘭陸軍發言人施圖蓬(Oleksandr Shtupun)說:「貓咪與其他動物帶給官兵慰藉,有些人會收養並把牠們帶回家,但更多人選擇讓牠們一起留在戰壕,甚至單位輪調走後會把貓咪交接給前來接替的單位。」

被前線官兵收養的貓咪還能靠捕鼠天性「助戰」。鼠患會啃咬連通衛星的線路、車輛的管線、破壞糧食後勤及相關裝備,官兵睡覺時也會遭鼠咬。

