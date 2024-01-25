彭博：多數俄國戰爭晶片 由美歐企業製造

儘管西方限制俄羅斯取得晶片以供軍事使用，但俄國去年仍進口了超過10億美元的美國與歐洲先進晶片。( 路透)

儘管西方實施限制以阻止俄羅斯 軍隊掌握可協助其對烏克蘭作戰的技術，但俄國 去年仍進口了超過10億美元的美國與歐洲先進晶片 。

根據彭博資訊取得的俄國海關機密資料，2023年頭九個月期間，俄國進口的半導體和積體電路中，有一半以上是由美國和歐洲公司製造，包括美國的英特爾、超微和亞德諾（Analog Devices），以及歐洲英飛凌、意法半導體和恩智浦等。

但沒有跡象顯示這些公司違反了制裁法，資料也未顯示誰將這些技術出口到俄羅斯、從哪裡運輸，以及何時製造。

海關數據顯示，俄國去年頭九個月總共進口了17億美元的晶片，包括由亞德諾、英特爾等共20家公司生產的價值12億美元晶片。剩下的5億美元晶片可能來自一些歐洲和美國的小型製造商。

少數中國製造商和台灣瑞昱半導體，也在這20家名單之列，俄國進口了後者約1,700萬美元產品，但沒有跡象顯示這家台灣公司直接向俄羅斯出口晶片、或知道其貨物最終被送到俄國。

這些公司說，他們完全遵守制裁規定，在戰爭爆發時停止了在俄羅斯的業務，並且實施監控法律遵循的流程和政策。這些公司並表示，他們正與有關當局合作，打擊貨物的非法轉移。

彭博資訊報導，絕大多數受限制的技術是透過從中國、土耳其和阿聯等第三國轉口進入俄羅斯。美國和歐盟一直在努力封鎖這些路線，特別鎖定在烏克蘭的俄國武器所發現的軍民兩用和先進商品。