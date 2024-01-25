彭博：多數俄國戰爭晶片 由美歐企業製造
儘管西方實施限制以阻止俄羅斯軍隊掌握可協助其對烏克蘭作戰的技術，但俄國去年仍進口了超過10億美元的美國與歐洲先進晶片。
根據彭博資訊取得的俄國海關機密資料，2023年頭九個月期間，俄國進口的半導體和積體電路中，有一半以上是由美國和歐洲公司製造，包括美國的英特爾、超微和亞德諾（Analog Devices），以及歐洲英飛凌、意法半導體和恩智浦等。
但沒有跡象顯示這些公司違反了制裁法，資料也未顯示誰將這些技術出口到俄羅斯、從哪裡運輸，以及何時製造。
海關數據顯示，俄國去年頭九個月總共進口了17億美元的晶片，包括由亞德諾、英特爾等共20家公司生產的價值12億美元晶片。剩下的5億美元晶片可能來自一些歐洲和美國的小型製造商。
少數中國製造商和台灣瑞昱半導體，也在這20家名單之列，俄國進口了後者約1,700萬美元產品，但沒有跡象顯示這家台灣公司直接向俄羅斯出口晶片、或知道其貨物最終被送到俄國。
這些公司說，他們完全遵守制裁規定，在戰爭爆發時停止了在俄羅斯的業務，並且實施監控法律遵循的流程和政策。這些公司並表示，他們正與有關當局合作，打擊貨物的非法轉移。
彭博資訊報導，絕大多數受限制的技術是透過從中國、土耳其和阿聯等第三國轉口進入俄羅斯。美國和歐盟一直在努力封鎖這些路線，特別鎖定在烏克蘭的俄國武器所發現的軍民兩用和先進商品。
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