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載著65名烏軍戰俘的運輸機墜毀 俄國會議員稱遭西方援烏防空飛彈擊落

編譯周辰陽／即時報導
俄羅斯國防部24日證實一架伊留申Il-76型軍用運輸機墜毀，並指機上載了65名烏軍戰俘。一名俄羅斯國會議員暨退役將領則表示，這架運輸機遭到西方國家供應給烏克蘭的飛彈擊落。（美聯社）
俄羅斯國防部24日證實一架伊留申Il-76型軍用運輸機墜毀，並指機上載了65名烏軍戰俘。一名俄羅斯國會議員暨退役將領則表示，這架運輸機遭到西方國家供應給烏克蘭的飛彈擊落。（美聯社）

俄羅斯國防部24日證實一架伊留申Il-76型軍用運輸機在毗鄰烏克蘭邊境的貝爾哥羅德州境內墜毀，並指機上載了65名烏軍戰俘。俄羅斯一位國會議員暨退役將領公開表示，這架運輸機遭到西方國家供應給烏克蘭的飛彈擊落。

路透、CNN與俄羅斯官媒RT報導，俄羅斯國會下院「國家杜馬」國防委員會主席卡塔波洛夫（Andrei Kartapolov）表示，該架Il-76型軍用運輸機遭三枚飛彈擊落，而且是西方國家供應給烏克蘭的型號。卡塔波洛夫並未說明他的消息來源，但稱調查將揭露擊落運輸機的是美製的「愛國者」系統，還是德製的「IRIS-T」系統。

卡塔波洛夫同時表示，烏克蘭領導階層很清楚即將進行戰俘交換，也接到告知運送戰俘的飛行路線，當時有兩架載著烏軍戰俘的飛機，而莫斯科不得不緊急讓第二架載著80名俘虜士兵的Il-76轉向脫離危險區域。他還指出，鑒於這場悲劇，任何戰俘交換「眼下免談」，並稱基輔發動此次攻擊以阻止交換戰俘。

貝爾哥羅德州長葛拉特卡夫在社群媒體「紙飛機」寫道，墜毀Il-76型軍用運輸機上的所有乘客都已死亡，並指已經封鎖了現場，調查正在進行之中。

烏克蘭 俄羅斯 德州

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疑被烏軍擊落？俄國防部：載有65名烏軍戰俘的Il-76型運輸機墜毀

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