載著65名烏軍戰俘的運輸機墜毀 俄國會議員稱遭西方援烏防空飛彈擊落

俄羅斯 國防部24日證實一架伊留申Il-76型軍用運輸機在毗鄰烏克蘭 邊境的貝爾哥羅德州 境內墜毀,並指機上載了65名烏軍戰俘。俄羅斯一位國會議員暨退役將領公開表示,這架運輸機遭到西方國家供應給烏克蘭的飛彈擊落。

路透、CNN與俄羅斯官媒RT報導,俄羅斯國會下院「國家杜馬」國防委員會主席卡塔波洛夫(Andrei Kartapolov)表示,該架Il-76型軍用運輸機遭三枚飛彈擊落,而且是西方國家供應給烏克蘭的型號。卡塔波洛夫並未說明他的消息來源,但稱調查將揭露擊落運輸機的是美製的「愛國者」系統,還是德製的「IRIS-T」系統。

卡塔波洛夫同時表示,烏克蘭領導階層很清楚即將進行戰俘交換,也接到告知運送戰俘的飛行路線,當時有兩架載著烏軍戰俘的飛機,而莫斯科不得不緊急讓第二架載著80名俘虜士兵的Il-76轉向脫離危險區域。他還指出,鑒於這場悲劇,任何戰俘交換「眼下免談」,並稱基輔發動此次攻擊以阻止交換戰俘。

貝爾哥羅德州長葛拉特卡夫在社群媒體「紙飛機」寫道,墜毀Il-76型軍用運輸機上的所有乘客都已死亡,並指已經封鎖了現場,調查正在進行之中。

🇺🇦🇷🇺‼️🚨 Russian plane carrying 80 Ukranian PoWs for exchange was shot down.



RBK: The Il-76 was “shot down by three Patriot or IRIS-T missiles”



It was followed by another Il-76 with 80 Ukrainian Armed Forces prisoners on board, it was turned around, said the head of the Duma… pic.twitter.com/dI5vaf5jKa